सावधान! Aadhaar App यूज करते समय की ये 5 गलतियां, तो पलभर में खाली हो सकता बैंक अकाउंट

कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए

Aadhaar App से आपकी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस, बैंक लिंकिंग डिटेल या बायोमेट्रिक जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। कई बार गलती हमारी छोटी-सी लापरवाही से होती है जैसे OTP शेयर करना, फर्जी ऐप डाउनलोड करना या पब्लिक WiFi पर लॉगिन करना। आइये आपको बताते हैं कि Aadhaar App इस्तेमाल करते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे अपने डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है।