Aadhaar में गलत नाम से अटक सकती पेंशन, सब्सिडी, राशन; घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन ठीक, जानें पूरा प्रोसेस

नाम अपडेट करने के लिए लंबी लाइन की जरूरत नहीं

आधार में एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है। बैंक में नाम अलग, पैन कार्ड में अलग और Aadhaar में अलग ऐसी स्थिति में DBT (Direct Benefit Transfer) का पैसा रुक सकता है। अच्छी बात यह है कि अब नाम सुधारने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने ऑनलाइन सुविधा दी है, जिससे आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से Aadhaar में नाम अपडेट कर सकते हैं।आइए आपको बताते हैं कि Aadhaar में गलत नाम को ऑनलाइन कैसे ठीक करें, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।