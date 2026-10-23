Aadhaar Card खो गया तो टेंशन नहीं! मोबाइल से FREE में ऐसे निकालें नई कॉपी, PDF खोलने का तरीका भी जान लें

Here’s How to Download e-Aadhaar

आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी पास नहीं है या किसी जरूरी काम के लिए तुरंत आधार की जरूरत पड़ गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से आप घर बैठे अपना e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं। यह आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी होती है, जिसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आधार केंद्र जाने या किसी एजेंट की मदद लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही e-Aadhaar डाउनलोड करने की सुविधा मुफ्त है।