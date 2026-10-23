Aadhaar Card खो गया तो टेंशन नहीं! मोबाइल से FREE में ऐसे निकालें नई कॉपी, PDF खोलने का तरीका भी जान लें

आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी पास नहीं है या किसी जरूरी काम के लिए तुरंत आधार की जरूरत पड़ गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से आप घर बैठे अपना e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं। यह आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी होती है, जिसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आधार केंद्र जाने या किसी एजेंट की मदद लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही e-Aadhaar डाउनलोड करने की सुविधा मुफ्त है।
e-Aadhaar आधार कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, जिसे UIDAI डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी करता है। इसे PDF फाइल के रूप में मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। आधार डाउनलोड करने के लिए UIDAI के आधिकारिक myAadhaar Portal पर जाना होगा। इसका लिंक https://myaadhaar.uidai.gov.in/ है।
स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर में UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अब वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Download Aadhaar’ ऑप्शन चुनें।
अब उपलब्ध ऑप्शन में से Aadhaar Number, Enrolment ID या Virtual ID में एक ऑप्शन चुनें। चुने गए ऑप्शन के अनुसार मांगी गई जानकारी डालें। स्क्रीन पर दिखने वाला सिक्योरिटी कोड भरें।
अब OTP भेजने का ऑप्शन चुनें। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा। मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें।
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद e-Aadhaar PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे अपने फोन में सेव कर लें।
e-Aadhaar डाउनलोड करने के बाद कई लोगों को परेशानी तब होती है, जब PDF फाइल पासवर्ड मांगती है। इसका पासवर्ड आपके नाम के पहले चार अक्षरों और जन्म के साल से बनता है। नाम के अक्षर अंग्रेजी में CAPITAL LETTERS लिखे और जन्म का साल नंबर्स में दर्ज किया जाता है। आधार पर नाम RAHUL KUMAR है और जन्म का साल 1998 है, तो पासवर्ड RAHU1998 होगा।