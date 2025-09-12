धोखाधड़ी से बचना है तो जरूर जानें आपके Aadhaar से कौन-सा नंबर जुड़ा है, सिर्फ 2 मिनट में करे चेक

How To Check Aadhaar Card Link Mobile Number

आज के डिजिटल युग में Aadhaar कार्ड सिर्फ पहचान का कार्ड नहीं रहा; इसके बहुत सारे उपयोग हैं बैंकिंग, सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन आदि। इन सभी के लिए जरूरी है कि आपके Aadhaar में जो मोबाइल नंबर दर्ज है, वो एक्टिव हो, ठीक हो और आपके ही पास हो। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता कि उनका मोबाइल नंबर Aadhaar से लिंक है या नहीं।