Aadhaar यूजर्स ध्यान दें! ये 2 जरूरी डिटेल्स जीवन में सिर्फ एक बार ही सकते हैं बदल; तो भूलकर भी नहीं करें ये गलती

ये 2 डिटेल्स सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं

UIDAI के नियमों के अनुसार Aadhaar कार्ड में इन दो महत्वपूर्ण डिटेल्स को जीवन में सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। पहली है जन्म तिथि (Date of Birth) और दूसरी है जेंडर (Gender)। अगर आपके Aadhaar में जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई है, तो आप इसे एक बार सही कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद दोबारा बदलाव की अनुमति नहीं मिलती। इसी तरह जेंडर में भी केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है।