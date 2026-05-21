जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम वरना नहीं मिलेंगे सब्सिडी, पेंशन, PM Kisan जैसी सरकारी स्कीम के पैसे

Aadhaar-Bank Linking Mandatory for PM Kisan, Pension and Subsidy:

अगर आपको राशन, गैस सब्सिडी या किसी सरकारी योजना का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह Aadhaar और बैंक अकाउंट लिंक न होना भी हो सकती है। सरकार की ज्यादातर योजनाओं में अब Direct Benefit Transfer यानी DBT सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। ऐसे में बैंक खाते का Aadhaar से लिंक होना बेहद जरूरी हो गया है। यहां हम आपको बता रहे हैं Aadhaar-Bank Linking Status कैसे चेक करें और इसे अपडेट करने का सही तरीका क्या है।