Aadhaar Alert! एक गलती और खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जरूर जान लें आधार को सुरक्षित रखने के 5 तरीके

1. OTP को कभी साझा न करें

स्कैमर्स का सबसे आम हथकंडा है OTP मांगना। वे खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या UIDAI से संबंधित बताकर आपको OTP भेजने को कहते हैं। लेकिन UIDAI, बैंक या कोई सरकारी एजेंसी कभी भी फोन/मैसेज पर OTP नहीं मांगती। अगर आपने ऐसा OTP कहीं दे दिया, तो फर्जी व्यक्ति आपके Aadhaar से जुड़े बैंक खाते या सेवाओं तक पहुंच सकता है। OTP को कभी किसी के साथ साझा न करें। आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर ही OTP दर्ज करें।