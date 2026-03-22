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9000mAh बैटरी वाले POCO फोन की पहली SALE कल, 18 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, देखें कीमत, फीचर्स

बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहिए और तगड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो 9,000mAh बैटरी वाला Poco X8 Pro Max 5G आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन की पहली सेल 23 मार्च से शुरू हो रही है। POCO X8 Pro भी खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। लिस्ट में OnePlus Nord Buds 4 Pro भी है।

Arpit SoniMar 22, 2026 06:08 pm IST
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Poco X8 Pro Max 5G की कीमत

इस फोन की पहली सेल 23 मार्च, दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इसे भी फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। Poco X8 Pro Max 5G की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 42,999 से शुरू होती है। टॉप 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 46,999 रुपये है। कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स के साथ 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध है।

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POCO X8 Pro 5G की कीमत

इस फोन की पहली सेल 23 मार्च, दोपहर 12PM बजे से शुरू होगी। इन्हें Flipkart से खरीदा जा सकेगा। Poco X8 Pro 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये है। इसके Iron Man Edition की कीमत एकमात्र 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये है। यह ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स के साथ 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है।

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POCO X8 Pro 5G और X8 Pro Max 5G: खासियत

Max मॉडल में 6.83-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि Poco X8 Pro 5G में 6.59 इंच एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। Max मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट है, जबकि, स्टैंडर्ड मॉडल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है। दोनों फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए 20-मेगापिक्सेल का कैमरा है। Max मॉडल में 9,000mAh की बैटरी है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 6,500mAh की बैटरी दी गई है। दोनों में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दावा है कि Pro Max मॉडल एक बार चार्ज करने पर, नॉर्मल यूज में तीन दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप, 18 दिन से ज्यादा का स्टैंडबाय, या लगभग 30 घंटे का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक देता है।

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OnePlus Nord Buds 4 Pro की कीमत

ईयरबड्स की पहली सेल 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से OnePlus India की वेबसाइट, OnePlus Store ऐप, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart और Myntra पर शुरू होगी। इसकी कीमत 3,999 रुपये तय की गई है। ये ईयरफोन Radiant Grey और Raven Black कलर्स में उपलब्ध हैं। लॉन्च ऑफर के तहत, यह सीमित समय के लिए 3,799 रुपये की लॉन्च कीमत पर मिलेंगे।

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OnePlus Nord Buds 4 Pro की खासियत

ईयरबड्स में टाइटेनियम कोटिंग वाले 12mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार बास और साफ आवाज देते हैं। ये रियल-टाइम AI एडजस्टमेंट के साथ 55dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट करते हैं। इनमें AI कॉल नॉइज रिडक्शन वाले छह माइक्रोफोन हैं। ये AI असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और सपोर्टेड डिवाइस पर HeyMelody ऐप के जरिए AI ट्रांसलेशन की सुविधा देते हैं। इसके अलावा, इनमें Spotify Tap का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे यूजर्स जेस्चर्स का इस्तेमाल करके कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं।

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OnePlus Nord Buds 4 Pro की बैटरी लाइफ

हर बड्स में 62mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी दी गई है। दावा है कि ANC बंद और 50% वॉल्यूम पर यह कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। इसे चार्ज होने में लगभग 60 मिनट लगते हैं, जबकि ईयरबड्स और केस को एक साथ चार्ज होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। चार्जिंग केस में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। ये IP55 रेटिंग के साथ आते हैं।

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