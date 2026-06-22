पुराना स्मार्टफोन बेकार पड़ा है? सिर्फ 10 मिनट में बना लें इसे CCTV Camera, घर की सुरक्षा होगी फ्री में, ऐसे करें जुगाड़

How to Turn Your Old Smartphone into CCTV Camera

नया फोन खरीदने के बाद पुराने डिवाइस अक्सर ड्रॉअर में पड़े रहते हैं या फिर धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पुराना फोन आपके घर, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा का जिम्मा संभाल सकता है। इसके लिए किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ आसान सेटिंग्स और एक ऐप की मदद से आपका पुराना फोन लाइव निगरानी करने वाला कैमरा बन सकता है। आइए जानते हैं पुराने स्मार्टफोन को सिक्योरिटी कैमरे में बदलने का पूरा तरीका।