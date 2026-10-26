फेस्टिवल सेल में ₹30,000 से कम में खरीदें 10,001mAh तक की बड़ी बैटरी वाले 5 दमदार फोन, एक बार चार्ज करके घंटों चलेंगे

5. Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें 10,001mAh की बैटरी दी गई है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी है। फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी बैटरी 36 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। इसमें 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। Realme P4 Power 5G सामान्य उपयोग में सिंगल चार्ज पर लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा तक चल सकता है।