फेस्टिवल सेल में ₹30,000 से कम में खरीदें 10,001mAh तक की बड़ी बैटरी वाले 5 दमदार फोन, एक बार चार्ज करके घंटों चलेंगे

दिवाली पर अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि फोन की बैटरी बार-बार खत्म न हो, तो बड़ी बैटरी वाले ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बेस्ट बैटरी वाले फोन की लिस्ट में 7000mAh से 10,001mAh तक की बैटरी वाले मॉडल शामिल हैं। फेस्टिव सेल के दौरान Realme, Motorola और Vivo जैसे ब्रांड के फोन पर छूट है। यहां देखिए 30,000 रुपए से कम में बड़ी बैटरी के साथ वाले फोन्स की पूरी लिस्ट:
Realme P4x 5G के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल में 24,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। फोन में 7,000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर कैमरा है, जो 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रंट में 8MP कैमरा मिलता है।
Vivo T5x 5G बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा से लैस है। फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को फ्लिपकार्ट 27,999 रुपए में बेचा जा रहा है। फोन में 7,200mAh की बैटरी है, जो 44W FlashCharge सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony मेन कैमरा और 2MP बोकेह सेंसर शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।
OnePlus N6 का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट Midnight Green कलर में Amazon पर 26,999 रुपए में मिल रहा है। इस फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे कंपनी सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बताती है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP कैमरा मिलता है। कंपनी ने फोन के लिए 60 महीने तक स्मूद परफॉर्मेंस और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का भी दावा किया है।
Redmi Note 17 5G का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट Amazon पर 27,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का डुअल AI कैमरा सेटअप मिलता है।
Realme P4 Power 5G का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें 10,001mAh की बैटरी दी गई है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी है। फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी बैटरी 36 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। इसमें 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा सेटअप और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। Realme P4 Power 5G सामान्य उपयोग में सिंगल चार्ज पर लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा तक चल सकता है।