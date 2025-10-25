365 दिन तक No Recharge, बिंदास करें अनलिमिटेड कॉल्स, डेटा और SMS भी मिलेंगे

Jio का 1748 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो के पास 2000 रुपये से कम का ऐसा कोई प्लान नहीं है, जो 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता हो। लेकिन, जियो के पास 336 दिन चलने वाला एक प्लान है, जिसकी कीमत 1748 रुपये है। यह जियो का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। इस प्लान में डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को 336 दिनों तक अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं। इसमें जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है।