₹1.30 लाख वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ 45,000 रुपए सस्ता, Amazon Prime Day Sale में मिलेगा सिर्फ ₹84,999 में

अगर आप लंबे समय से Samsung का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपके पास शानदार मौका है। Amazon की Prime Day Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 Ultra पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। टीजर के मुताबिक, यह स्मार्टफोन बैंक ऑफर्स और अन्य छूट के बाद 85 हजार रुपये से भी कम की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा।
Samsung Galaxy S25 Ultra फोन को लॉन्च के समय 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। लेकिन अमेजन प्राइम डे सेल में यह फोन करीब 45 हजार रुपये तक के डिस्काउंट के बाद खरीदा जा सकता है।
Amazon India की Prime Day Sale 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चलेगी। यह सेल केवल Prime मेंबर्स के लिए होगी। अगर आपके पास Prime मेंबरशिप नहीं है, तो पहले उसे एक्टिव करना होगा। इस दौरान स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी पर बम्पर ऑफर्स मिलेंगे।
Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच की Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120Hz Adaptive Refresh Rate को सपोर्ट करती है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन दिया गया है, जो स्क्रैच और गिरने से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।
फोन में Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर AI फीचर्स, हैवी गेमिंग, 4K/8K वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। फोन 12GB रैम और 256GB, 512GB व 1TB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।
Samsung Galaxy S25 Ultra की सबसे बड़ी ताकत इसका कैमरा सिस्टम है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो हाई-डिटेल तस्वीरें कैप्चर करता है। इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP का 5x टेलीफोटो कैमरा और 10MP का 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फोन 100x Space Zoom, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और AI आधारित ProVisual Engine के साथ आता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है।
Galaxy S25 Ultra में Samsung के लेटेस्ट Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं। इसमें Gemini Live, Circle to Search, Now Brief, Now Bar, Call Transcript, Writing Assist, Audio Eraser और कई AI टूल्स मिलते हैं। ये फीचर्स सर्च, ट्रांसलेशन, नोट्स, कॉल समरी, फोटो एडिटिंग और वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज हटाने जैसे काम आसान बनाते हैं।