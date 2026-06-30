₹1.30 लाख वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ 45,000 रुपए सस्ता, Amazon Prime Day Sale में मिलेगा सिर्फ ₹84,999 में

200MP कैमरा है फोन की जान

Samsung Galaxy S25 Ultra की सबसे बड़ी ताकत इसका कैमरा सिस्टम है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो हाई-डिटेल तस्वीरें कैप्चर करता है। इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP का 5x टेलीफोटो कैमरा और 10MP का 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फोन 100x Space Zoom, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और AI आधारित ProVisual Engine के साथ आता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है।