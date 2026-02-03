Hindustan Hindi News
पहली सेल कल: 200MP कैमरा लेगा DSLR जैसी फोटो; इतने सस्ते मिलेंगे ये दो Redmi फोन

पावरफुल कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो Redmi Note 15 Pro Series 5G आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। सीरीज में दो फोन हैं और दोनों में 200MP कैमरा है। इनकी पहली सेल कल से शुरू हो रही है। देखें कीमत और ऑफर की डिटेल

Arpit SoniFeb 03, 2026 11:49 am IST
1/6

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

भारत में Redmi Note 15 Pro+ 5G की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये (बेस 8GB+256GB वेरिएंट के लिए) है। यह कॉफी मोचा, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Redmi Note 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये (बेस 8GB+128GB वेरिएंट के लिए) है। यह सिल्वर ऐश, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। ग्राहक HDFC बैंक, SBI और ICICI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। ऑफर के बाद, Pro मॉडल की प्रभावी कीमत 26,999 रुपये और Pro+ मॉडल की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये हो जाती है।

2/6

दमदार डिस्प्ले

Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 Pro 5G एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 पर चलते हैं। दोनों में 6.83 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है।

3/6

पावरफुल परफॉर्मेंस

Redmi Note 15 Pro+ 5G में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है, जिसमें 12GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज है। Redmi Note 15 Pro 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट है, जिसमें 8GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

4/6

रियर और फ्रंट कैमरा भा तगड़ा

Redmi Note 15 Pro Series 5G के दोनों मॉडल में एक जैसा रियर कैमरा सेटअप है। इसमें OIS के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। Pro मॉडल में 20MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि Pro+ में 32MP का फ्रंट कैमरा है।

5/6

फुल वॉटरप्रूफ बॉडी

दोनों फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। दोनों में डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेस ऑडियो सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर हैं। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, वाई-फाई 6E तक, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं।

6/6

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी

Redmi Note 15 Pro+ 5G में 6500mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Redmi Note 15 Pro 5G में 6580mAh की बैटरी है जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है।

