पहली सेल कल: 200MP कैमरा लेगा DSLR जैसी फोटो; इतने सस्ते मिलेंगे ये दो Redmi फोन

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

भारत में Redmi Note 15 Pro+ 5G की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये (बेस 8GB+256GB वेरिएंट के लिए) है। यह कॉफी मोचा, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Redmi Note 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये (बेस 8GB+128GB वेरिएंट के लिए) है। यह सिल्वर ऐश, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। ग्राहक HDFC बैंक, SBI और ICICI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। ऑफर के बाद, Pro मॉडल की प्रभावी कीमत 26,999 रुपये और Pro+ मॉडल की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये हो जाती है।