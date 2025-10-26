बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, पूरे 180 दिन नहीं कटेगा कॉल, अनलिमिटेड डेटा भी

5. Vi का 2399 रुपये का प्लान

यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन (19 OTTs), डेटा डिलाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।