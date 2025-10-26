बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म, पूरे 180 दिन नहीं कटेगा कॉल, अनलिमिटेड डेटा भी

यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अनलिमिटेड डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, 90GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ एकमुश्त 12GB डेटा मिलता है। प्लान में 1800 एसएमएस भी शामिल हैं।
यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ एकमुश्त 15GB डेटा मिलता है। प्लान में 1800 एसएमएस भी शामिल हैं।
यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में बिंज ऑल नाइट, डेटा डिलाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन (19 OTTs), डेटा डिलाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
इस प्लान को लिस्ट में इसलिए शामिल किया है, क्योंकि इसमें 180 से 2 दिन ज्यादा की वैलिडिटी मिलती है। इसलिए इस प्लान पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को 200 दिनों की वैलिडिटी, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में Unlimited 5G Data, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के साथ जियो स्पेशल ऑफर बेनिफिट्स भी शामिल हैं।