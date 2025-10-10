Aadhaar नंबर भूल गए? टेंशन नहीं, अब सिर्फ एक कॉल में हो जाएगा काम, जानिए कैसे

ऑनलाइन आधार नंबर या EID रिकवर करने का तरीका

UIDAI की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने आधार नंबर या एनरोलमेंट ID को रिकवर कर सकते हैं। तरीका इस प्रकार है: वेबसाइट खोलें: https://uidai.gov.in > “My Aadhaar” टैब में जाएं और Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करें। अब आपको “Aadhaar Number” या “Enrollment ID” में से एक चुनना होगा। इसके बाद अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालें। कैप्चा कोड भरें और Send OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर “Verify OTP” पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका Aadhaar नंबर या EID आपके मोबाइल पर SMS के जरिए भेज दिया जाएगा।