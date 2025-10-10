Aadhaar नंबर भूल गए? टेंशन नहीं, अब सिर्फ एक कॉल में हो जाएगा काम, जानिए कैसे

भारत में आज हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी दस्तावेज़ों में से एक बन चुका है बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने तक, हर जगह इसकी जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपना Aadhaar Number या Enrollment ID (EID) भूल जाते हैं या कहीं रखकर गुम कर देते हैं। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि UIDAI ने आधार रिकवरी की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
अब आप सिर्फ एक कॉल, SMS या ऑनलाइन रिक्वेस्ट के जरिए कुछ ही मिनटों में अपना खोया हुआ Aadhaar नंबर या Enrollment ID दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। UIDAI की यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने पुराने दस्तावेज़ों में आधार ढूंढ नहीं पा रहे या जिनका कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया है। आइए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया जिससे आप अपना Aadhaar नंबर या Enrollment ID वापस पा सकते हैं।
आधार कार्ड आज सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपकी डिजिटल पहचान बन चुका है। यह सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बैंकिंग, टैक्स रिटर्न, और सिम कार्ड जैसे तमाम कामों में जरूरी है। इसलिए अगर यह खो जाए या नंबर याद न रहे, तो कई काम अटक सकते हैं। लेकिन UIDAI की नई Aadhaar Recovery सुविधा से अब यह मुश्किल नहीं रही।
UIDAI ने नागरिकों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 जारी किया है।इस नंबर पर कॉल करके आप अपने आधार से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1947 पर कॉल करें। भाषा चुनें (हिंदी, इंग्लिश या अन्य)। “Aadhaar Services” या “Aadhaar Status” ऑप्शन चुनें। एजेंट से बात करने का विकल्प चुनें। अपनी पहचान वेरिफाई करने के लिए नाम, जन्मतिथि या पिनकोड जैसी जानकारी दें। सफल वेरिफिकेशन के बाद एजेंट आपको आपका Enrollment ID (EID) या Aadhaar Number (UID) बताने की प्रक्रिया बताएगा। यह सुविधा 24x7 उपलब्ध है, और आप इसे किसी भी नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं।
UIDAI की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने आधार नंबर या एनरोलमेंट ID को रिकवर कर सकते हैं। तरीका इस प्रकार है: वेबसाइट खोलें: https://uidai.gov.in > “My Aadhaar” टैब में जाएं और Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करें। अब आपको “Aadhaar Number” या “Enrollment ID” में से एक चुनना होगा। इसके बाद अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालें। कैप्चा कोड भरें और Send OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर “Verify OTP” पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका Aadhaar नंबर या EID आपके मोबाइल पर SMS के जरिए भेज दिया जाएगा।
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो SMS के जरिए भी Aadhaar नंबर या EID रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDAI के सर्वर पर एक विशेष फॉर्मेट में मैसेज भेजें: फॉर्मेट: UID GETUID या UID GETEID यह मैसेज 1947 पर भेजें। कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर आधार या एनरोलमेंट ID आ जाएगी।
UIDAI का mAadhaar ऐप एक बेहद उपयोगी टूल है। अगर आपने पहले से ऐप में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप ऐप में लॉग इन करके भी UID या EID रिकवर कर सकते हैं। ऐप में “Retrieve UID/EID” विकल्प चुनें और OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका नंबर दिख जाएगा।