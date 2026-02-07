Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोकर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें ये वास्तु उपाय, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी

कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें ये वास्तु उपाय, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी

कई बार कमाई अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कभी-कभी कर्ज का सामना भी करना पड़ता है। इसके पीछे की एक वजह वास्तु दोष हो सकता है। इससे धन संचय करने में बाधाएं आती हैं। वास्तु शास्त्र धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी सुझाता है।

Dheeraj PalFeb 07, 2026 07:31 pm IST
वास्तु उपाय

वास्तु के मुताबिक अगर सही दिशा और ऊर्जा संतुलन का ध्यान रखा जाए, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ सरल वास्तु उपाय, जो धन आगमन में सहायक हो सकते हैं। साथ ही कर्ज से मुक्ति के कई उपाय बताए गए हैं। चलिए कुछ उपाय जानते हैं।

उत्तर दिशा का रखें ख्याल

उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है, क्योंकि इस दिशा का संबंध कुबेर देवता और माता लक्ष्मी से है। इस दिशा में धन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और कर्ज मुक्ति में सहायता मिलती है। ऐसे में घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखना बहुत जरूरी है

इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में कूड़ा, टूटे बर्तन या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा, तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से धन बढ़ता है।

विष्णु जी की पूजा

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करने से धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं।

दीपक जलाएं

वास्तु के मुताबिक हर शाम मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से दीपक को इस प्रकार रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो दीपक उसके दाहिने हाथ की ओर हो। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

पीपल का पेड़ से जुड़ा उपाय

कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप सबसे पहले पीपल के पेड़ की पूजा करें और पूजा करने के दौरान आप दीपक जलाएं व पेड़ की परिक्रमा करें। इस उपाय से आपके कर्जों से मुक्ति मिल सकती है

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

