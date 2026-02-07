कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें ये वास्तु उपाय, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी

दीपक जलाएं

वास्तु के मुताबिक हर शाम मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से दीपक को इस प्रकार रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो दीपक उसके दाहिने हाथ की ओर हो। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।