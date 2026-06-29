Flipkart GOAT Sale 2026: iPhone 17 से लेकर iPhone 15 तक पर बड़ी छूट; ऑफर्स का खुलासा

सस्ते होने जा रहे हैं iPhone मॉडल्स

अगर आप नया iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो Flipkart की आने वाली GOAT Sale आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सेल शुरू होने से पहले ही Apple iPhone 17, iPhone 16 और iPhone 15 सीरीज पर मिलने वाले संभावित ऑफर्स का खुलासा कर दिया है।