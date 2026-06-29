Flipkart GOAT Sale 2026: iPhone 17 से लेकर iPhone 15 तक पर बड़ी छूट; ऑफर्स का खुलासा

अगर आप नया iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो Flipkart की आने वाली GOAT Sale आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सेल शुरू होने से पहले ही Apple iPhone 17, iPhone 16 और iPhone 15 सीरीज पर मिलने वाले संभावित ऑफर्स का खुलासा कर दिया है।
Flipkart GOAT Sale 2026 में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 70,990 रुपये रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस और कम हो सकता है।
iPhone 17 Pro को सेल में लगभग 1,12,900 रुपये कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। चुनिंदा बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ एक्सट्रा बचत भी मिलेगी।
Apple का फ्लैगशिप iPhone 17 Pro Max लगभग 1,27,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। बैंक डिस्काउंट और पुराने फोन के एक्सचेंज से कीमत और घट सकती है।
iPhone 17e का संभावित सेल प्राइस 60,900 रुपये बताया गया है। यह Apple का नया अफॉर्डेबल मॉडल होगा, जिस पर एक्सट्रा ऑफर्स भी मिल सकते हैं।
नए iPhone Air की कीमत Flipkart GOAT Sale में लगभग 95,900 रुपये रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफर्स और EMI ऑप्शंस के साथ इसे खरीदना और आसान हो जाएगा।
iPhone 16 को सेल में करीब 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। एक्सचेंज ऑफर और बैंक छूट के जरिए इसका इफेक्टिव प्राइस और कम हो सकता है।
बड़ी स्क्रीन वाले iPhone 16 Plus का संभावित सेल प्राइस 73,900 रुपये है। बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ यह डील और अट्रैक्टिव बन सकती है।
iPhone 16e को Flipkart GOAT Sale में लगभग 55,900 रुपये में उपलब्ध कराया जा सकता है। यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प होगा जो कम कीमत में नया iPhone चाहते हैं।
iPhone 15 की कीमत सेल के दौरान करीब 49,900 रुपये रहने की उम्मीद है। यह GOAT Sale के सबसे अट्रैक्टिव iPhone ऑफर्स में से एक माना जा रहा है और बैंक ऑफर्स के साथ इसका इफेक्टिव प्राइस और कम हो सकता है।