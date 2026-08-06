Flipkart Freedom Sale की टॉप-10 स्मार्टफोन डील्स का खुलासा, देखें पूरी लिस्ट

Flipkart Freedom Sale 2026 की शुरुआत से पहले ही स्मार्टफोन खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उन चुनिंदा स्मार्टफोन्स की डील्स का खुलासा कर दिया है, जिन पर ग्राहकों को भारी छूट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का फायदा मिलेगा। अगर आप नया 5G स्मार्टफोन या फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। जानिए Flipkart Freedom Sale की टॉप-10 स्मार्टफोन डील्स कौन सी हैं।
सेल के दौरान 28,999 रुपये कीमत वाले Vivo डिवाइस को 22,999 रुपये के इफेक्टिव डिवाइस पर खरीदा जा सकेगा।
ग्राहकों को बजट प्राइस पर 13,999 रुपये वाला Ai+ Nova 2 5G स्मार्टफोन 11,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदने का मौका मिलेगा।
अगर आपको 10 हजार रुपये से कम में नया फोन चाहिए तो 10,999 रुपये वाला यह फोन 9,499 रुपये में मिलेगा।
धाकड़ गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो 55,999 रुपये वाला Vivo फोन आपको 32,999 रुपये में सेल के दौरान मिलने वाला है।
प्रीमियम कैमरा वाले गूगल पिक्सल डिवाइस को 55,999 रुपये के बजाय Flipkart Sale में 50,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
सैमसंग के फ्लैगशिप फोन की कीमत वैसे तो 74,999 रुपये है लेकिन इसे सेल में 57,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।
मोटोरोला का प्रीमियम कैमरा फोन वैसे तो ग्राहकों को 49,999 रुपये में मिलता है लेकिन सेल में यह 27,999 के इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा।
Poco पसंदीदा ब्रैंड है तो आपको 57,999 रुपये वाला अल्ट्रा-प्रीमियम फोन 42,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।
वीवो के बजट डिवाइस को ग्राहक सेल में 33,999 रुपये के बजाय 18,499 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकेंगे।
20 हजार रुपये से कम कीमत पर Oppo K14X 5G पर धाकड़ डील मिल रही है। इसे ग्राहक 19,999 रुपये के बजाय 16,499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर ऑर्डर कर सकेंगे।