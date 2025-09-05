Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart ने अपनी सबसे बड़ी एनुअल सेल Big Billion Days की घोषणा कर दी है। यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी और इस दौराने छूट पर मिलने वाली डील्स का खुलासा हो रहा है। सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर लैपटॉप, स्मार्टवॉच और होम अप्लायंसेज सब शामिल हैं। हम ऐसे टॉप-5 स्मार्टफोन्स की जानकारी दे रहे हैं, जिनपर मिलने वाली डील्स पर आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए।
ऐपल की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव डील्स iPhone पर मिलने वाली हैं। खासकर iPhone 16 हाइलाइट हो सकता है। दावा है कि यह फोन ऑफर्स के साथ 70 हजार या फिर 60 हजार रुपये से कम में मिल सकता है।
पोको स्मार्टफोन मिडरेंज सेगमेंट में खूब पसंद किया जाता है और इसकी कीमत सेल के दौरान 20 हजार रुपये से कम रह जाएगी। अभी यह 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।
सैमसंग के पिछले फैन एडिशन स्मार्टफोन को 59,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था लेकिन Flipkart सेल के दौरान यह डिवाइस 35 हजार रुपये से भी कम कीमत पर आ सकता है। यह डिवाइस प्रीमियम-एंड प्रोसेसर और पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आता है।
गूगल पिक्सल 10 सीरीज हाल ही में लॉन्च हुई है और इसके बाद Pixel 9 सीरीज पर खास छूट का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इस लाइनअप के सभी फोन Pixel 9, Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल सकते हैं। इनपर खास कार्ड डिस्काउंट्स अलग से दिए जाएंगे।
सैमसंग का फ्लैगशिप फोन सेल के दौरान 40 हजार रुरये से भी कम कीमत पर ऑफर्स के बाद ऑर्डर किया जा सकेगा। फोन पिछले साल 79,999 रुपये कीमत पर लॉन्च हुआ था और ऐसे में इसकी कीमत बेहद कम होने पर यूजर्स को धांसू वैल्यू मिलेगी। हालांकि, यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही दिया जाएगा।