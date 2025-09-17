हो गया खुलासा! Flipkart की BBD सेल में OPPO के 7 दमदार फोन पर मिलेगा गदर का डिस्काउंट, होगी हजारों की बचत

फेस्टिव सीजन के मौके पर OPPO ने अपने स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट और ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी की A सीरीज़ और K सीरीज़ के कई पॉपुलर मॉडल्स अब कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं। इस सेल में ₹8,999 से लेकर ₹33,999 तक के बजट और प्रीमियम स्मार्टफोन्स शामिल हैं, जो पावरफुल बैटरी, फास्ट चार्जिंग, दमदार प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।
ग्राहक यहां OPPO A सीरीज़ जैसे बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन्स चुन सकते हैं या फिर OPPO K13 Turbo Pro जैसे हाई-एंड फोन खरीद सकते हैं, जो 7000mAh बैटरी और 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियों से लैस है। हम OPPO A सीरीज, OPPO F29 Pro 5G, OPPO A5 5G, OPPO A5X 5G, OPPO K13 5G, OPPO K13 Turbo और OPPO K13 Turbo Pro के फीचर्स और डिस्काउंट ऑफर्स की डिटेल्स आपको दे रहे हैं।
OPPO A सीरीज़ हमेशा से बजट सेगमेंट में लोकप्रिय रही है। इस बार सेल में यह सीरीज़ सिर्फ ₹8,999 से शुरू हो रही है। फोन में आकर्षक डिज़ाइन और HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। कैमरा क्वालिटी भी इस रेंज में बेहतरीन है और AI फीचर्स के साथ आती है। बैटरी बैकअप आपको पूरे दिन तक आराम से सपोर्ट करता है। कम बजट में स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-बेस्ड फोन चाहने वालों के लिए यह बेस्ट डील है।
OPPO F29 Pro 5G अपनी Ultra Shock-Resistant बिल्ड के लिए खास है। यह फोन ₹23,760 से उपलब्ध है। इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और कलरफुल विजुअल्स प्रदान करता है। 5G कनेक्टिविटी के साथ फोन में मिड-रेंज का दमदार प्रोसेसर है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है। बैटरी बैकअप लंबे समय तक चलता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से इसे जल्दी चार्ज किया जा सकता है।
OPPO A5 5G Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है और इसे ₹13,999 में खरीदा जा सकता है। इस फोन में हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर और 5G सपोर्ट मिलता है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है। फोन में बड़ा बैटरी बैकअप और AI कैमरा सपोर्ट है, जो फोटोग्राफी को और बेहतर बनाता है।
7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ OPPO K13 5G ₹14,999 में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बैटरी बैकअप है, जो लंबे समय तक बिना चार्जिंग की चिंता किए चलता है। इसके साथ ही यह 5G नेटवर्क पर तेज़ी से चलता है और डेली यूज़र्स के लिए बेस्ट बैटरी-फोकस्ड फोन है।
OPPO K13 Turbo गेमर्स और पावर-यूज़र्स के लिए बनाया गया है। इसमें Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट और 7000mAh बैटरी मिलती है। फोन को ₹24,999 में खरीदा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है Ultra Large VC Cooling सिस्टम, जो लंबे समय तक गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखता है।
सीरीज़ का सबसे प्रीमियम मॉडल OPPO K13 Turbo Pro है, जिसकी कीमत ₹33,999 है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी और 80W SuperVOOC चार्जिंग मिलती है। यह फोन सिर्फ 30 मिनट में ही बैटरी को लगभग पूरा चार्ज कर देता है। हाई-एंड यूज़र्स और गेमर्स के लिए यह परफेक्ट चॉइस है।