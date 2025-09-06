फिरोज खान ने ऐसे तोड़ा एक्टर राज कुमार का घमंड, फिल्म सेट पर सीन को लेकर हुआ था विवाद

फटकार लगा दी

एक ही सीन को कई बार शूट करने की कोशिश की गई। लेकिन वो सीन दोनों एक्टर्स के बीच ताल-मेल की कमी की वजह से ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राज कुमार जो सीनियर एक्टर थे उन्होंने फिरोज खान को गुस्से में फटकार लगा दी। उन्हें एक्टिंग पर टिप्स देने लगे।