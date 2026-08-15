Fengshui Tips: खाने की टेबल पर आप भी रखते हैं ये 5 चीजें? जानें नुकसान और सही तरीका

खाने की टेबल और वास्तु नियम

फेंगशुई में कुछ नियम वास्तुशास्त्र की तरह ही मिलते जुलते हैं। इसमें खाने की टेबल यानी डाइनिंग टेबल को घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस जगह पर फालतू की चीजों को रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नीचे हम एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं। इसे देखकर आप क्रॉस चेक करें कि कहीं आप तो अपने खाने की टेबल पर ये चीजें तो नहीं रखते हैं?