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Fengshui Tips: खाने की टेबल पर आप भी रखते हैं ये 5 चीजें? जानें नुकसान और सही तरीका

फेंगशुई के अनुसार खाने की टेबल पर कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घर में बरकत नहीं आती है और सुख-समृद्धि को भी नजर लगती हैं। जानें डाइनिंग टेबल पर किन चीजों को नहीं रखना है? 

Garima SinghAug 15, 2026 12:26 am IST
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खाने की टेबल और वास्तु नियम

फेंगशुई में कुछ नियम वास्तुशास्त्र की तरह ही मिलते जुलते हैं। इसमें खाने की टेबल यानी डाइनिंग टेबल को घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस जगह पर फालतू की चीजों को रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नीचे हम एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं। इसे देखकर आप क्रॉस चेक करें कि कहीं आप तो अपने खाने की टेबल पर ये चीजें तो नहीं रखते हैं?

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दवाइयां

अपने खाने की टेबल पर भूलकर भी कभी दवाई या फिर मेडिकल किट वाला बॉक्स ना रखें। ऐसा माना जाता है कि दवाइयों को यहां रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इससे घर के सदस्य अक्सर बीमार होते रहते हैं। दवाइयों को हमेशा किसी ड्रॉवर या फिर दूसरी जगह पर रखें।

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डाइनिंग टेबल पर ना रखें नुकीली चीजें

फेंगशुई के नियम के हिसाब से खाने की टेबल पर कभी भी नुकीली चीज नहीं रखनी चाहिए। कैंची, चाकू या दूसरी कोई भी धारदार चीज टेबल पर ना रखें। इससे घर में सदस्यों के बीच बहसबाजी जैसी स्थिति बनने के चांस होते हैं। रिश्तों में तनाव आता है। इन चीजों को सुरक्षित जगह पर रखें।

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खाने की टेबल पर ना रखें सूखे हुए फूल

डेकॉर के लिए लोग कांच के जार में ताजे फूल डाल देते हैं। इससे डाइनिंग टेबल सुंदर भी लगने लगता है। हालांकि जब ये सूख जाए तो उसे तुरंत टेबल से हटा दें। इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहेगी।

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कचरा और फालतू का सामान

अपने खाने की टेबल पर कभी भी गंदे बर्तन, पुराने टिशू या फिर चिप्स वगैरह के रैपर ऐसे ही ना छोड़ दें। ये आदत सही नहीं है। इससे आसपास की एनर्जी स्टक होती है। कोशिश करें कि टेबल को रोज साफ किया जाए। इससे घर का माहौल हल्का और पॉजिटिव रहता है।

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जानें क्या है सही तरीका?

फेंगशुई मान्यता के अनुसार डाइनिंग टेबल के सामने हमेशा एक शीशा लगाकर रखें। माना जाता है कि उसमें प्लेटें और फल वगैरह दिखाई दें तो इससे घर में बरकत आती है। साथ ही घर में धन-धान्य की कमी कभी भी नहीं रहती है।

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