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Feng Shui Tips: बेडरूम के लिए लकी हैं 5 पौधे, अच्छी नींद के साथ-साथ मिलते हैं तीन फायदे

Feng Shui Bedroom Plants: क्या आप बेडरूम के लिए लकी पौधे तलाश रहे हैं? फेंगशुई में बताए गए 5 ऐसे लकी पौधे हैं जिन्हें बेडरूम में रखना शुभ माना जाता है। इससे नींद भी अच्छी आती है और कपल्स के लिए भी ये शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

Garima SinghMay 26, 2026 04:21 pm IST
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बेडरूम के लिए लकी हैं 5 पौधे

फेंगशुई में कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जो ना सिर्फ सुकून पहुंचाते हैं बल्कि जिंदगी की कई मुश्किलों का हल भी देते हैं। आज जानेंगे उन 5 पौधों के बारे में जो एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत फायदे देते हैं। आइए जानते हैं कि बेडरूम के लिए फेंगशुई के कौन से 5 पौधे हमारे लिए लकी साबित हो सकते हैं?

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लकी बैंबू

लकी बैंबू भी दिखने में प्यारे लगते हैं और ये घर में सुख-समृद्धि लाते हैं। फेंगशुई की दुनिया में इसे गुडलक का पौधा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी आती है।

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पीस लिली

फेंगशुई के अनुसार पीस लिली को बेडरूम में रखने से शांति और सुकून मिल मिलता है। इसके फूल कमरे की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं। साथ ही फ्रेशनेस का भी एहसास देते हैं।

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स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट की गिनती ऐसे पौधों में होती है जो कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ जाता है। इसे बेडरूम में रखना लकी माना जाता है। इसकी एनर्जी से घर की नेगेटिविटी कम होती है और आसपास का माहौल शांत बनता है।

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अरेका पाम

फेंगशुई के अनुसार अरेका पाम भी बेडरूम के लिए परफेक्ट पौधा है। कमरे को रिलैक्सिंग लुक देने के साथ-साथ ये पौधा आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाता है।

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जेड प्लांट

जेड प्लांट को वास्तु में भी काफी लकी बताया जाता है। वहीं फेंगशुई में भी इसे सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता ये भी है कि इसे बेडरूम में रखने से सुकून भरी नींद आती है।

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फेंगशुई के पौधे से मिलते हैं ये फायदे

फेंगशुई के इन पौधों को बेडरून में रखने से अच्छी नींद तो आती ही है। साथ ही घर में खुशहाली और अच्छी एनर्जी का भी आगमन होता है। ऐसे में इन्हें बेडरूम में जगह जरूर देनी चाहिए।

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फेंगशुई के ये पौधे कर देंगे रिलैक्स

देखा जाए तो कमरे में आसपास हरियाली हो तो मन अपने आप हल्का और रिलैक्स महसूस करता है। ऐसे में कपल्स के बीच भी तनाव जैसी स्थिति नहीं बनती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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