धन-दौलत से जुड़ी परेशानी दूर करेंगे फेंगशुई के ये 5 उपाय, घर में बढ़ जाएगी पॉजिटिविटी

लाफिंग बुद्धा फेंगशुई में धन और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे प्रमुख प्रतीक है। धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से धन संबंधी कामों में लाभ मिलता है। इसे घर के दक्षिण-पूर्व दिशा (धन कोण) में रखें। मूर्ति का मुंह मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। रोजाना इसकी सफाई करें और सामने अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाएं। इससे घर में खुशहाली बढ़ती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।
फेंगशुई में घंटियों की मधुर आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मक ची को आकर्षित करती है। क्रिसमस ट्री या किसी हरे पेड़ पर रिबन, लाइट्स और घंटियां लगाकर सजाएं। मुख्य द्वार के पास या लिविंग रूम में रखें। जब हवा चलती है तो घंटियों की आवाज बजती है, जो घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है। इससे धन प्रवाह में सुधार होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
विंड चाइम्स फेंगशुई का बहुत प्रभावी उपाय है। मुख्य द्वार, खिड़की या बालकनी में धातु या लकड़ी की विंड चाइम्स टांगें। हवा में बजने वाली इन घंटियों की आवाज बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। धन आकर्षित करने के लिए 6 या 8 रॉड वाली चाइम्स चुनें। उत्तर-पूर्व या उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाने से सबसे अच्छा फल मिलता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है।
फेंगशुई में कछुआ लंबी उम्र, स्थिरता और धन का प्रतीक है। धातु से बने कछुए को पानी भरे जार में रखकर उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में वास्तु दोष दूर होते हैं और धन में वृद्धि होती है। कछुआ छिपे हुए दुश्मनों से रक्षा करता है और बीमारियों से बचाव करता है। कछुए को रोजाना साफ करें और उसके सामने अगरबत्ती जलाएं। इससे परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं।
फेंगशुई का सबसे बुनियादी नियम है – घर में साफ-सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। गंदगी, टूटी चीजें या बेकार सामान नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। रोजाना घर की सफाई करें, खासकर मुख्य द्वार और उत्तर-पूर्व दिशा को।
घर में सुबह सूर्य की रोशनी आने दें। इससे घर में ची (ऊर्जा) का प्रवाह सुचारू रहता है और धन-दौलत की कमी दूर होती है। फेंगशुई के ये सरल उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और धन-दौलत की बाधाएं दूर करते हैं। नियमित रूप से इन्हें अपनाएं, तो जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।
इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।