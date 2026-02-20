धन-दौलत से जुड़ी परेशानी दूर करेंगे फेंगशुई के ये 5 उपाय, घर में बढ़ जाएगी पॉजिटिविटी

विंड चाइम्स

विंड चाइम्स फेंगशुई का बहुत प्रभावी उपाय है। मुख्य द्वार, खिड़की या बालकनी में धातु या लकड़ी की विंड चाइम्स टांगें। हवा में बजने वाली इन घंटियों की आवाज बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। धन आकर्षित करने के लिए 6 या 8 रॉड वाली चाइम्स चुनें। उत्तर-पूर्व या उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाने से सबसे अच्छा फल मिलता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है।