गाय को बासी रोटी या जूठा खाना खिलाने से क्या होता है?

गौ माता में सभी देवताओं का वास

पुराणों में लिखा है कि गौ माता में सभी देवी-देवता निवास करते हैं। हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय को खिलाना परंपरा है, क्योंकि इससे कुलदेवता और पितर तृप्त होते हैं। लेकिन जूठा या बासी भोजन दिया जाए, तो यह सभी देवताओं का अपमान होता है। इससे किए गए अन्य पुण्य कर्मों का फल नष्ट हो जाता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है।