आपने फोन में अभी चेक करें 7 चीजें.. नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान! पूरी लिस्ट

स्मार्टफोन अब सिर्फ एक गैजेट नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारी पहचान से जुड़े हैं। ऐसे में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। अगर आपके पास फोन है, तो तुरंत कुछ चीजें चेक करनी चाहिए।

Pranesh TiwariFeb 24, 2026 09:41 pm IST
1/8

फोन में अभी चेक कर लें ये 7 चीजें

अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है, यह आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। अब बैंक से लेकर ID कार्ड्स तक, सब फोन में सेव रहते हैं और जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हम कुछ चीजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें फोन में तुरंत चेक करना चाहिए।

2/8

सिस्टम अपडेट पेंडिंग तो नहीं?

अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि कोई सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। अपडेट सिर्फ नए फीचर्स नहीं लाते, बल्कि हैकिंग और वायरस से बचाने वाले जरूरी पैच भी देते हैं।

3/8

ऐप्स को दिए गए कौन से परमिशंस?

फोन की Settings में जाकर देखें कि कौन सा ऐप कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर रहा है। कई बार बेसिक ऐप्स भी सेंसिटिव डाटा तक पहुंच बना लेते हैं। जिन ऐप्स को जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन तुरंत बंद कर दें।

4/8

क्या सेफ हैं बैकिंग और UPI ऐप्स?

अपने बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स पर ऐप लॉक, मजबूत PIN और फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर एक्टिव रखें। SMS और ट्रांजैक्शन अलर्ट ऑन रखें जिससे किसी भी संदिग्ध ऐक्टिविटी की तुरंत जानकारी मिल सके।

5/8

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन है या नहीं?

ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर 2FA इनेबल करें। इससे पासवर्ड लीक होने पर भी कोई आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP या एक्सट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।

6/8

फोन में फालतू ऐप्स तो नहीं?

आपने जिन ऐप्स का महीनों से इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें डिलीट कर दें। ज्यादा ऐप्स होने से डाटा लीक, मालवेयर और स्टोरेज की दिक्कत बढ़ सकती है। फोन को लाइट और सेफ रखने के लिए ऐप्स क्लीनअप करते रहें।

7/8

डिवाइस का बैकअप ले रहे हैं या नहीं?

तय करें कि आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का बैकअप क्लाउड पर हो रहा है। अगर फोन खो जाए या खराब हो जाए, तो बैकअप ही आपकी डिजिटल मेमोरी और डाटा को बचा सकता है।

8/8

कितना सेफ है आपका स्क्रीन लॉक?

1234 या आसान पैटर्न की जगह 6 अंकों का मजबूत PIN या पासकोड सेट करें। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जैसी बायोमेट्रिक लेयर का भी इस्तेमाल करें। साथ ही, ऑटो-लॉक का टाइम कम करें जिससे फोन लंबे वक्त तक अनलॉक ना रहे।

