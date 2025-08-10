Zee5 Top 10 Trending Movies in India Maaman Jarann Bhairvam Check full list here Zee 5 Top 10 Trending: जी5 पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 फिल्में, लिस्ट में दो हॉरर मूवीज का नाम
जी5 पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने ये फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं तो इन फिल्मों को तुरंत देख सकते हैं। 

Harshita PandeySun, 10 Aug 2025 06:57 PM
1/11

जी5 टॉप 10 ट्रेंडिंग

जी 5 पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो हॉरर फिल्मों के नाम भी शामिल हैं।

2/11

मामन

लिस्ट में पहले नंबर पर तमिल भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म मामन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।

3/11

जारण

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मराठी हॉरर फिल्म जारण है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

4/11

भैरवम

लिस्ट में तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म भैरवम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.3 है।

5/11

द भूतनी

लिस्ट में चौथे नंबर पर द भूतनी है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4 है।

6/11

सौकन सौकाने 2

लिस्ट में 5वें नंबर पर पंजाबी फिल्म सौकन सौकाने 2 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.7 है।

7/11

कालीधर लापता

लिस्ट में छठे नंबर पर अभिषेक बच्चन की फिल्म कालीधर लापता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

8/11

आता थांबायच नाय

लिस्ट में 7वें नंबर पर मराठी भाषा की फिल्म आता थांबायच नाय है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

9/11

M3GAN 2.0

लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म M3GAN 2.0 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6. 1 है।

10/11

माफिया गेम फॉर लाइफ

लिस्ट में 9वें नंबर पर ड्रामा-थ्रिलर फिल्म माफिया - गेम फॉर लाइफ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।

11/11

प्रिंस एंड फैमिली

लिस्ट में 10वें नंबर पर प्रिंस एंड फैमिली फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।

