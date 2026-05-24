जी5 टॉप 10 में साउथ की फिल्मों का दबदबा, दूसरे नंबर पर 8.6 रेटिंग वाली ये फिल्म

अगर आप कुछ अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं तो हम आपको जी5 पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी और एक्शन वाली फिल्मों के नाम शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मराठी भाषा की फिल्म तिघी है। फिल्म को जीजीविशा काले ने डायरेक्ट किया है। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये फिल्म जी5 पर आप देख सकते हैं। दो बिछड़ी हुई बहनें एक बार फिर मिलती हैं जब वो अपनी बीमार मां को देखने आती हैं। इस दौरान उनकी मां उन्हें एक ऐसा राज बताती हैं कि दोनों के जीवन में भूचाल आ जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर कन्नड़ भाषा की रोमांटिक फिल्म लव मॉकटेल है। ये फिल्म एक पिता और बेटी के अटूट रिश्ते की कहानी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। फिल्म को डार्लिंग कृष्णा ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तापसी पन्नू की हिंदी फिल्म अस्सी है। फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जहां एक रेप सर्वाइवर का केस लड़ा जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर तमिल भाषा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कोलाइसेवल है। फिल्म को वी. आर. थुधिवानन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म बंड मेलम है। फिल्म को सतीश जाव्वाजी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन में किसी गलतफहमी की वजह से बिछड़ जाते हैं। लड़की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। वहीं, लड़का अपने म्यूजिक के पैशन को। इसके बाद दोनों के रास्ते एक बार फिर टकराते हैं और दोनों का जीवन बदल जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म माना शंकरा वर प्रसाद गारू है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है। फिल्म को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है। एक एक्स सिक्यूरिटी ऑफिसर अपनी एक्स पत्नी और बच्चों को एक पुलिस वाले से बचाता है। इस दौरान वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दोबारा रिश्ता कायम करने का मौका पा लेता है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मलयालम भाषा की फेंटेसी कॉमेडी फिल्म आदु 3 है। फिल्म को मिधुन मैनुअल थॉमस ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म द बंगाल फाइल्स है। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म बंगाल में साल 1946 में हुए नरसंहार पर आधारित है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर बंगाली रोमांटिक थ्रिलर फिल्म धूमकेतु है। कौशिक गांगुली ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।