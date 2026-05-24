जी5 टॉप 10 में साउथ की फिल्मों का दबदबा, दूसरे नंबर पर 8.6 रेटिंग वाली ये फिल्म

तिघी

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मराठी भाषा की फिल्म तिघी है। फिल्म को जीजीविशा काले ने डायरेक्ट किया है। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये फिल्म जी5 पर आप देख सकते हैं। दो बिछड़ी हुई बहनें एक बार फिर मिलती हैं जब वो अपनी बीमार मां को देखने आती हैं। इस दौरान उनकी मां उन्हें एक ऐसा राज बताती हैं कि दोनों के जीवन में भूचाल आ जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।