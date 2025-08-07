YRKKH Twist: अभिरा और गीतांजलि के बीच होगा कॉम्पिटिशन, 7 पॉइंट्स में जानें सीरियल में आने वाले ट्विस्ट्स

अंशुमन का सफर होगा खत्म

अंशुमन, अभिरा को कहेगा कि उसे अरमान के साथ पौद्दार हाउस में रहना चाहिए ताकि मायरा अपनी मां और पिता दोनों के साथ समय बिता सके। अंशुमन, अभिरा को समझाएगा कि मायरा अपने पिता से अटैच है और उसे उसकी वजह से अपने पिता से दूर रहना पड़ रहा है। दरअसल, अंशुमन, अभिरा और अरमान को एक करने की कोशिश करेगा ताकि वह अभिरा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सके।