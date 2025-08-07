YRKKH Upcoming Twist in 7 points Yeh Rishta Kya Kehlata hai Armaan Abhira Anshuman Geetanjai YRKKH Twist: अभिरा और गीतांजलि के बीच होगा कॉम्पिटिशन, 7 पॉइंट्स में जानें सीरियल में आने वाले ट्विस्ट्स
YRKKH Twist: अभिरा और गीतांजलि के बीच होगा कॉम्पिटिशन, 7 पॉइंट्स में जानें सीरियल में आने वाले ट्विस्ट्स

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अंशुमन और गीतांजलि का सफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोनों के जाने से पहले अरमान और अभिरा एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे।

Vartika TolaniThu, 7 Aug 2025 09:15 PM
ये रिश्ता क्या कहलाता है

अभिरा और अरमान का मिलन होगा। जी हां, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में ऐसे कई सारे ट्विस्ट आने वाले जो अरमान और अभिरा के एक हाेने की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए आपको इन ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।

अभिरा और अरमान की लड़ाई

अभिरा अनजाने में मायरा के खाने में अखरोट डाल देगी। मायरा की तबीयत खराब हो जाएगी और अभिरा डर जाएगी। अभिरा, अरमान को कॉल करेगी। अरमान, मायरा का इंजेक्शन लेकर आएगा और अभिरा को बताएगा कि मायरा को अखरोट से एलर्जी है। अभिरा भड़क जाएगी और कहेगी, ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे।

अभिरा और अरमान का रोमांस

इसके बाद अरमान को पता चलेगा कि अभिरा ने मायरा के कहने पर महंगी कार ली है। अरमान भड़क जाएगा। दोनों लड़ते-लड़ते कार के अंदर गिर जाएंगे और अरमान, अभिरा में खो जाएगा। वह उसे किस करने की कोशिश करेगा।

अंशुमन के सामने आएगा सच

अंशुमन को पता चल जाएगा कि गीतांजलि ने अभिरा को एक महीने का वक्त दिया है। ऐसे में अंशुमन, अभिरा की मदद के लिए आगे आएगा।

अंशुमन का सुझाव

अंशुमन समझ जाएगा कि अभिरा का दिल अब भी अरमान के लिए धड़कता है। अंशुमन, अभिरा से कहेगा कि अगर उसे मायरा का दिल जीतना है तो उसे अरमान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी।

अंशुमन का सफर होगा खत्म

अंशुमन, अभिरा को कहेगा कि उसे अरमान के साथ पौद्दार हाउस में रहना चाहिए ताकि मायरा अपनी मां और पिता दोनों के साथ समय बिता सके। अंशुमन, अभिरा को समझाएगा कि मायरा अपने पिता से अटैच है और उसे उसकी वजह से अपने पिता से दूर रहना पड़ रहा है। दरअसल, अंशुमन, अभिरा और अरमान को एक करने की कोशिश करेगा ताकि वह अभिरा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सके।

डांस फेस ऑफ

अभिरा और गीतांजलि के बीच डांस कॉम्पिटिशन होगा। डांस कॉम्पिटिशन से पहले अभिरा, गीतांजलि की मदद करेगी। वहीं डांस कॉम्पिटिशन के समय अभिरा डांस के बीच अरमान को बचाने भागेगी। ऐसे में मायरा, अभिरा को अपना डांस पार्टनर चुनेगा जिसकी वजह से गीतांजलि का दिल टूट जाएगा।

