YRKKH Twist: अभिरा और गीतांजलि के बीच होगा कॉम्पिटिशन, 7 पॉइंट्स में जानें सीरियल में आने वाले ट्विस्ट्स

अभिरा और अरमान का मिलन होगा। जी हां, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में ऐसे कई सारे ट्विस्ट आने वाले जो अरमान और अभिरा के एक हाेने की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए आपको इन ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।
अभिरा अनजाने में मायरा के खाने में अखरोट डाल देगी। मायरा की तबीयत खराब हो जाएगी और अभिरा डर जाएगी। अभिरा, अरमान को कॉल करेगी। अरमान, मायरा का इंजेक्शन लेकर आएगा और अभिरा को बताएगा कि मायरा को अखरोट से एलर्जी है। अभिरा भड़क जाएगी और कहेगी, ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे।
इसके बाद अरमान को पता चलेगा कि अभिरा ने मायरा के कहने पर महंगी कार ली है। अरमान भड़क जाएगा। दोनों लड़ते-लड़ते कार के अंदर गिर जाएंगे और अरमान, अभिरा में खो जाएगा। वह उसे किस करने की कोशिश करेगा।
अंशुमन को पता चल जाएगा कि गीतांजलि ने अभिरा को एक महीने का वक्त दिया है। ऐसे में अंशुमन, अभिरा की मदद के लिए आगे आएगा।
अंशुमन समझ जाएगा कि अभिरा का दिल अब भी अरमान के लिए धड़कता है। अंशुमन, अभिरा से कहेगा कि अगर उसे मायरा का दिल जीतना है तो उसे अरमान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी।
अंशुमन, अभिरा को कहेगा कि उसे अरमान के साथ पौद्दार हाउस में रहना चाहिए ताकि मायरा अपनी मां और पिता दोनों के साथ समय बिता सके। अंशुमन, अभिरा को समझाएगा कि मायरा अपने पिता से अटैच है और उसे उसकी वजह से अपने पिता से दूर रहना पड़ रहा है। दरअसल, अंशुमन, अभिरा और अरमान को एक करने की कोशिश करेगा ताकि वह अभिरा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सके।
अभिरा और गीतांजलि के बीच डांस कॉम्पिटिशन होगा। डांस कॉम्पिटिशन से पहले अभिरा, गीतांजलि की मदद करेगी। वहीं डांस कॉम्पिटिशन के समय अभिरा डांस के बीच अरमान को बचाने भागेगी। ऐसे में मायरा, अभिरा को अपना डांस पार्टनर चुनेगा जिसकी वजह से गीतांजलि का दिल टूट जाएगा।