यूट्यूबर अनुराग डोभाल की जिंदगी में मचे तूफान के बीच छोटे भाई ने धूमधाम से रचाई शादी, तस्वीरें वायरल

यूट्यूबर अनुराग डोभाल के छोटे भाई ने रचाई शादी

बिग बॉस 17 के एक्स कंटेस्टेंट और फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल की जिंदगी में इस वक्त काफी उथल-पुथल मची हुई है। बीते दिनों अनुराग अपने सुसाइड को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं, अब एक बार फिर से वो खबरों में आ गए हैं।