यूट्यूब पर हफ्तेभर खूब देखे गए ये 10 म्यूजिक वीडियो, धुरंधर के तीन गानों पर भारी पड़ा हरियाणवी सॉन्ग

यूट्यूब लिस्ट पर नजर रहती है इस हफ्ते की अपडेटेड लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ खास हेरफेर नहीं है। बस लंबे वक्त से किसी भोजपुरी गाने ने टॉप 10 में जगह नहीं बनाई है। लिस्ट में हरियाणवी और धुरंधर का जोर दिख रहा है। साउथ के गाने भी हैं।
बैरण गाना फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है। बीत हफ्ते यह 2 पर था। चार्ट में यह 11 हफ्तों से है। गाने के वीकली व्यूज 27,926,690 हैं।
धुरंधर का गाना शरारत एक पायदान फिसला है। बीते हफ्ते यह टॉप पर था। इस गाने को 26 मिलियन से ज्यादा वीकली व्यूज मिले हैं।
धुरंधर के गाने गहरा हुआ ने लिस्ट में अपनी बादशाहत कायम कर रखी है। गाना बीते हफ्ते की तरह इस बार भी 3 नंबर पर है। गाने के वीकली व्यूज 20,308,005 हैं।
धुरंधर द रिवेंज का गाना जाइए सजना इस बार 4 नंबर पर रहा। बीते हफ्ते इसे 18,673,595 बार सुना गया।
हरियाणवी गाने शीशा ने भी पांचवीं पोजिशन कायम कर रखी है। गाने के 15,503,489 व्यूज हैं।
साउथ का गाना मुट्टा कलक्की 6 नंबर पर है। इसे 15,446,511 व्यूज हैं। गाना 13 हफ्तों से चार्ट में है।
श्रुति हासन का गाना पावझा मल्ली चार्ट में 7 नंबर पर है। इस गाने को 14,579,284 व्यूज मिले हैं।
संजू राठौड़ के गाने बैंगल्स ने चार्ट में धमाकेदार एंट्री की थी। फिर यह ड्रॉप हो गया। गाने को 12,307,024 व्यूज मिले हैं। बीते हफ्ते से इस वीक गाने को बढ़त मिली है।
हरियाणवी गाना बैरी 10 नंबर से 9 पर आया है। इस गाने को 11,620,887 व्यूज मिले हैं।
पल-पल का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो इस हफ्ते 10 नंबर पर है। इस वीडियो के व्यूज 11,607,964 हैं।