यूट्यूब पर हफ्तेभर खूब देखे गए ये 10 म्यूजिक वीडियो, धुरंधर के तीन गानों पर भारी पड़ा हरियाणवी सॉन्ग

यूट्यूब के मोस्ट वॉच्ड गाने

यूट्यूब लिस्ट पर नजर रहती है इस हफ्ते की अपडेटेड लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ खास हेरफेर नहीं है। बस लंबे वक्त से किसी भोजपुरी गाने ने टॉप 10 में जगह नहीं बनाई है। लिस्ट में हरियाणवी और धुरंधर का जोर दिख रहा है। साउथ के गाने भी हैं।