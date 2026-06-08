यूट्यूब के टॉप 7 मोस्ट पॉप्युलर गानों में वरुण और सलमान दोनों के चुनरी-चुनरी, देखें किसके ज्यादा व्यूज

यूट्यूब पर नए पुराने गानों के बीच मजेदार होड़ दिख रही है। 29 से 4 जून की वीकली भारत में हिंदी ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में वरुण धवन के नए चुनरी-चुनरी के साथ सलमान और सुष्मिता का ऑल टाइम हिट वर्जन भी शामिल है। वेलकम टु द जंगल और धुरंधर बाकी नंबरों पर कब्जा जमाए हुए हैं।
धुरंधर का गाना शरारत यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ देखा जा रहा है। की हफ्तों से अलग-अलग ट्रेडिंग लिस्ट में यह टॉपर बना हुआ है। इस लिस्ट में यह गाना नंबर 1 है और इसे 17,613,011 व्यूज मिले हैं।
वरुण धवन की फिल्म ये जवानी तो इश्क होना है का गाना चुनरी-चुनरी पॉप्युलर गानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। एक हफ्ते में इस गाने को 9,164,159 व्यूज मिले हैं।
धुरंधर के गाने गहरा हुआ ने लोगों की प्लेलिस्ट में अभी भी जगह बना रखी है। नंबर 3 पर इस गाने का लिरिकल फुल वर्जन है। एक वीक में इसे 7,495,167 व्यूज मिले हैं।
चौथे नंबर पर गहरा हुआ गाने का वीडियो ट्रेंड कर रहा है। इसे 6,504,932 व्यूज मिले हैं।
वरुण धवन के बहाने लोगों को सलमान-सुष्मिता का पुराना वर्जन याद आ रहा है। यह गाना पांचवें नंबर पर है। इस गाने को 5,290,776 व्यूज मिले हैं।
वेलकम टु द जंगल में एक ऊंचा लंबा कद गाने का नया वर्जन आया है। लोग इसे भी देख रहे हैं। हालांकि बीते हफ्ते यह 4 नंबर पर था जो कि 7 पर आ गया है। गाने को 4,527,650 व्यूज मिले हैं।
अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की फिल्म इक्कीस का गाना सितारे हिंदी वीकली पॉप्युलर गानों की लिस्ट में 7 नंबर पर है।