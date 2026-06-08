यूट्यूब के टॉप 7 मोस्ट पॉप्युलर गानों में वरुण और सलमान दोनों के चुनरी-चुनरी, देखें किसके ज्यादा व्यूज

यूट्यूब पर गर्दा काट रहे ये म्यूजिक वीडियोज

यूट्यूब पर नए पुराने गानों के बीच मजेदार होड़ दिख रही है। 29 से 4 जून की वीकली भारत में हिंदी ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में वरुण धवन के नए चुनरी-चुनरी के साथ सलमान और सुष्मिता का ऑल टाइम हिट वर्जन भी शामिल है। वेलकम टु द जंगल और धुरंधर बाकी नंबरों पर कब्जा जमाए हुए हैं।