यूट्यूब पर भारत के लोग सुन रहे बॉबी देओल का ये गाना, टॉप 7 में ये दिल आशिकाना; भोजपुरी का जलवा

यूट्यूब के ट्रेंडिंग गाने

यूट्यूब के डेली ट्रेंडिंग चार्ट में 2 इंट्रेस्टिंग नई एंट्रीज दिख रही हैं। टॉप 7 गानों में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा का एक गाना ताबड़तोड़ सुना जा रहा है। एक और कल्ट गाना जो भारत के लोग सुन रहे हैं, वो है ये दिल आशिकाना। पूरी लिस्ट में बॉलीवुड का डंका है। एक गाना मलयालम और दो गाने भोजपुरी हैं। यह लिस्ट 13 मई 2026 की है।