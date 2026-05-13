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यूट्यूब पर भारत के लोग सुन रहे बॉबी देओल का ये गाना, टॉप 7 में ये दिल आशिकाना; भोजपुरी का जलवा

यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में दो ऐसे गानों की एंट्री हुई है, जिन्हें सुनकर बॉलीवुड म्यूजिक लवर्स का दिल खुश हो जाएगा। टॉप 7 लिस्ट में बॉलीवुड, भोजपुरी, मलायाली का परफेक्ट बैलेंस है।

Kajal SharmaMay 13, 2026 01:33 pm IST
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यूट्यूब के ट्रेंडिंग गाने

यूट्यूब के डेली ट्रेंडिंग चार्ट में 2 इंट्रेस्टिंग नई एंट्रीज दिख रही हैं। टॉप 7 गानों में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा का एक गाना ताबड़तोड़ सुना जा रहा है। एक और कल्ट गाना जो भारत के लोग सुन रहे हैं, वो है ये दिल आशिकाना। पूरी लिस्ट में बॉलीवुड का डंका है। एक गाना मलयालम और दो गाने भोजपुरी हैं। यह लिस्ट 13 मई 2026 की है।

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शरारत

धुरंधर का गाना शरारत यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। वीकली और डेली ट्रेंड्स में इसने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। डेली ट्रेंडिंग लिस्ट में 13 मई को यह गाना नंबर 1 पर है।

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चोली के चीज गे रानी

रौशन रूही और सृष्टि भारती का गाना चोली के चीज गे रानी डेली ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। 5 मई को अपलोड हुए इस गाने को 3,750,445 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

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गहरा हुआ

धुरंधर का गाना गहरा हुआ भी लोगों को पसंद आ रहा है। गाने के अरिजीत सिंह और अरमान खान ने गाया है। लिरिक्स इरशाद कामिल की हैं। गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में तीन नंबर पर है।

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सोल्जर-सोल्जर

बॉबी देओल और प्रीति जिंटा का गाना सोल्जर-सोल्जर फिर से ट्रेंड में है। 4 दिनों में इस गाने को 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

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ये दिल आशिकाना

यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में 5 नंबर पर है। गाने को कुमार सानू और अल्का याज्ञ्निक ने गाया है। गाने के बोल समीर के हैं। इसे 5 से 13 मई के बीच 2,744,071 व्यूज मिल चुके हैं।

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तूकी

वाझा 2 वीडियो सॉन्ग ट्रेंडिंग लिस्ट में 2 नंबर पर है। यह गाना ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म से है।

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एके47 कमरिया प

टॉप 7 लिस्ट के बॉटम में एक और भोजपुरी गाना है। इसका टाइटल है AK47 कमरिया प। सिंगर आशीष यादव और खुशी कक्कड़ हैं। 10 मई से 13 मई तक गाने को 1.19मिलियन व्यूज मिले हैं।

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