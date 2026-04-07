धुरंधर 2 पर भारी पड़ा रामायण का म्यूजिक, टॉप 10 ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट में 3 भोजपुरी; देखें पूरी लिस्ट

यूट्यूब पर धूम मचाने वाले गाने

धुरंधर पार्ट 1 और 2 के गानों ने बीते कुछ महीने से यूट्यूब पर गदर मचा रखी है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग म्यूजिक की रीसेंट लिस्ट देखें तो धुरंदर द रिवेंज का एक गाना टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इस लिस्ट में रामायण का टीजर नंबर 1 पर है। दरअसल इसमें डायलॉग्स नहीं हैं और इसका म्यूजिक ही चल रहा है। इसलिए इसे लिस्ट में लिया गया है। लिस्ट में धुरंधर 1 के गाने साथ भोजपुरी गानों ने अपना जलवा कायम कर रखा है। बता दें कि यह लिस्ट व्यूज के हिसाब से नहीं बल्कि वीडियो कितनी तेजी से देखा जा रहा है, इस पर निर्भर करती है। चेक करें टॉप 10 म्यूजिक वीडियोज..