यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में धुरंधर 2 को झटका; नंबर 1 पर देखा जा रहा ये मलयाली गाना, भोजपुरी वीडियोज का भी जलवा

आ गई यूट्यूब चार्ट्स की अपडेटेड लिस्ट

यूट्यूब ट्रेडिंग म्यूजिक वीडियोज की बीते हफ्ते की लिस्ट आ चुकी है। नंबर वन पर इस बार तगड़ा उलटफेर दिख रहा है। लास्ट वीक धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर पार्ट 1 का दबदबा दिख रहा था। अब धुरंधर के गानों का क्रेज कम होता दिख रहा है। बीते हफ्ते म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट में धुरंधर के 4 गाने थे। इस बार 3 ही गाने जगह बना पाए हैं। इस वीक नंबर 1 पर एक मलयालम वीडियो ने बाजी मारी है। दूसरे पर धुरंधर है। रामायण का टीजर बाहर हो चुका है। तीसरे नंबर पर भोजपुरी गाने ने व्यूज खींचे हैं। यहां आप टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं।