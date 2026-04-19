यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में धुरंधर 2 को झटका; नंबर 1 पर देखा जा रहा ये मलयाली गाना, भोजपुरी वीडियोज का भी जलवा

यूट्यूब ट्रेडिंग म्यूजिक वीडियोज की बीते हफ्ते की लिस्ट आ चुकी है। नंबर वन पर इस बार तगड़ा उलटफेर दिख रहा है। लास्ट वीक धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर पार्ट 1 का दबदबा दिख रहा था। अब धुरंधर के गानों का क्रेज कम होता दिख रहा है। बीते हफ्ते म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट में धुरंधर के 4 गाने थे। इस बार 3 ही गाने जगह बना पाए हैं। इस वीक नंबर 1 पर एक मलयालम वीडियो ने बाजी मारी है। दूसरे पर धुरंधर है। रामायण का टीजर बाहर हो चुका है। तीसरे नंबर पर भोजपुरी गाने ने व्यूज खींचे हैं। यहां आप टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं।
यह म्यूजिक वीडियो रीसेंट रीलीज हुई वाजा 2 मूवी का है। गाना यूथ्स पसंद कर रहे हैं। इसमें टीनेजर्स का कॉलेज वाला रोमांस दिखाया गया है। थोड़ा ह्यूमर टच भी दिया गया है। वीडियो पर 5 दिनों 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इस वीडियो को बहुत तेजी से व्यूज मिल रहे हैं। मूवी थिएटर्स में है और लोग यूट्यूब पर ताबड़तोड़ इसका वीडियो सर्च कर रहे हैं।
धुरंधर द रिवेंज का जान से गुजरते हैं म्यूजिक वीडियोज नंबर 2 पर है। 7 दिनों में इस वीडियो पर 6.1 मिलियन प्लस व्यूज हैं। लिरिक्स नुसरत फतेह अली खान की हैं। आकाश खान ने मिक्सिंग की है। म्यूजिक क्रेडिट शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का है।
तीसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव का वीडियो 'मेहरारू से केहू ना जीतल बा' है। इस गाने को 7 दिनों में इस वीडियो के व्यूज 7.5 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। गाने को शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव ने गाया है। लिरिक्स अखिलेश कश्यप की हैं।
दिल तेरा हो गया गाना रील्स पर काफी चल रहा है। इसके बाद लोग इसे यूट्यूब पर देखने पहुंच रहे हैं। ट्रेंडिंग म्यूजिक की लिस्ट में यह बड़े गानों को पीछे करके 4 नंबर पर है। वीडियो में धुरंधर के दोनों पार्ट्स के विजुअल्स दिख रहे हैं। साथ ही रणवीर सिंह की कुछ और फिल्मों की झलकियां ली गई हैं। गाने का म्यूजिक पीएस रावत का है। लिरिक्स प्रकाश सिंह की हैं। 13 अप्रैल को आए इस गाने को 19 अप्रैल तक 3.5 मिलियन लोगों ने देखा है।
म्यूजिक वीडियो चार्ट्स में धुरंधर 2 का गाना जाइए सजना है। बीते हफ्ते यह नंबर 1 पर था। गाना 28 मार्च से यूट्यूब पर देखा जा रहा है। अब तक इसको 49 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
खेसारी लाल यादव का एक और गाना इस लिस्ट में है। चलवा दी गोली को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव ने गाया है। इसें काजल कश्यप और कनिष्का चौधरी दिख रही हैं। लिरिक्स रौशन सिंह विश्वास की हैं। 3 दिनों में इस गाने को 2.5 मिलियन लोग देख चुके हैं।
यह गाना भी 16 अप्रैल को रिलीज हुआ है। नाचे अमरपाली को 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। गाना आशीष यादव और खुशी कक्कड़ ने गया है। लिरिक्स चिंटू राजा की हैं।
पवन सिंह और खुशी कक्कड़ का गाना सड़िया ए जाना 9 नंबर पर है। यह 12 से 19 अप्रैल के बीच इसे 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं।
धुरंधर का म्यूजिक वीडियो वारी जावां 10 नंबर पर है। 16 से 19 अप्रैल तक इस गाने पर 1.5 मिलियन व्यूज हैं।