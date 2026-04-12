रामायण को पछाड़कर धुरंधर 2 का ये सॉन्ग बना टॉपर, टॉप 10 म्यूजिक में हरियाणवी गाने की एंट्री, देखें लिस्ट

कौन से गाने म्यूजिक चार्ट्स में आगे

यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स की अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है। इस बार टॉप 10 लिस्ट में कई बदलाव दिख रहे हैं। रामायण के गाने को धुरंधर 2 के गाने ने बीट कर दिया है। धुरंधर द रिवेंज के एक नए गाने की भी एंट्री हुई है जो रीसेंटली विवाद में है। यहां 3 से 9 अप्रैल वाले वीक की लिस्ट दी जा रही है। इसमें व्यूज 12 अप्रैल तक अपडेटेड हैं। लिस्ट में एक हरियाणवी गाने के साथ 2 भोजपुरी गाने भी हैं। देखें आपके कौन से पसंदीदा म्यूजिक वीडियोज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है।