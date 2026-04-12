रामायण को पछाड़कर धुरंधर 2 का ये सॉन्ग बना टॉपर, टॉप 10 म्यूजिक में हरियाणवी गाने की एंट्री, देखें लिस्ट

यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स की अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है। इस बार टॉप 10 लिस्ट में कई बदलाव दिख रहे हैं। रामायण के गाने को धुरंधर 2 के गाने ने बीट कर दिया है। धुरंधर द रिवेंज के एक नए गाने की भी एंट्री हुई है जो रीसेंटली विवाद में है। यहां 3 से 9 अप्रैल वाले वीक की लिस्ट दी जा रही है। इसमें व्यूज 12 अप्रैल तक अपडेटेड हैं। लिस्ट में एक हरियाणवी गाने के साथ 2 भोजपुरी गाने भी हैं। देखें आपके कौन से पसंदीदा म्यूजिक वीडियोज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है।
ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट धुरंधर 2 के गाने जाइए सजना ने रामायण के टीजर म्यूजिक रामा को पछाड़ दिया है। बीते हफ्ते रामायण ने बाजी मारी थी। बीते हफ्ते टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इसके 19 मिलियन+ व्यूज थे। 12 अप्रैल तक 31 मिलियन व्यूज हो गए हैं। इस गाने को म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया है। सिंगर जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज हैं। लिखा भी जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज ने है। यह गाना नंबर 1 पर है।
रामायण का म्यूजिक टॉप से नंबर 2 पर आ गया है। मेकर्स ने रणबीर कपूर स्टारर मूवी के पार्ट 1 की एक झलक साझा की थी। इसका टाइटल रामा था। 2 अप्रैल को रिलीज के बाद इसे ताबड़तोड़ देखा गया था। यह म्यूजिक वीडियोज में नंबर 1 हो गया था। 12 अप्रैल तक इसके 9.5 मिलियन+ व्यूज हैं।
धुरंधर द रिवेंज के गाने जान से गुजरते हैं ने इस वीक लंबी छलांग लगाई है। यह 5 से सीधे 3 नंबर पर आ गया है। गाने का पाकिस्तान से कनेक्शन है। लिरिक्स नुसरत फतेह अली खान की हैं। म्यूजिक शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का है। सिंगर खान साब और शाश्वत सचदेव हैं। टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर इसे 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
धुरंधर के पहले पार्ट के गाने अभी भी म्यूजिक चार्ट्स पर कब्जा किए हुए हैं। गहरा हुआ गाना चौथे नंबर पर है। इसकी पोजिशन पिछले हफ्ते से एक पायदान ड्रॉप हुई है। इसे अरिजीत सिंह और अरमान खान ने गाया।
खेसारी लाल यादव का गाना कमर में दागी चौथे से पांचवें नंबर पर आ गया है। यह 20 मिलियन+ पार कर चुका है। बीते हफ्ते 10 मिलियन+ व्यूज थे। इस गाने में शिल्पी राज भी हैं।
कमरिया प काटा गाने ने अपनी पोजिशन बरकरार रखी है। बीते हफ्ते भी यह छठे नंबर पर था। रौशन रोही और सृष्टि भारती के इस गाने को 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
म्यूजिक वीडियोज में इस पर तम्मा-तम्मा गाने की नई एंट्री हुई है। ओरिजनल गाना थानेदार फिल्म का है। इसे धुरंधर 2 में लिया गया है। लिस्ट में 7वें नंबर पर है।
5 अप्रैल को अपलोड हुआ यह गाना म्यूजिक चार्ट्स में 8 नंबर पर है। गाना दिलशाद खान का है। इस पर उन्होंने लिखा है अरिजीत सिंह स्टाइल और कवर पर फोटो भी अरिजीत सिंह की है।
म्यूजिक चार्ट्स में 9 नंबर पर लाइसेंस का असला गाना है। सिंगर और कम्पोजर मासूम शर्मा हैं। लिरिसिस्ट अमर कर्णावाल की हैं। यह हरियाणवी सॉन्ग खूब सुना जा रहा है।
आशीष यादव और सृष्टि भारती का झुलुफिया झार के गाना ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो लिस्ट में 9 नंबर पर है। यह गाना 8 अप्रैल को आया है।