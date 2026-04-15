यूट्यूब चार्ट्स में छाए ये टॉप 10 आर्टिस्ट, तीसरे नंबर पर अरिजीत सिंह, देखें कौन है मोस्ट पॉप्युलर लिस्ट में टॉपर

इन आर्टिस्ट ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा

यूट्यूब गाने सुनने और देखने का सबसे आसानी से उपलब्ध माध्यम है। यहां पर किस आर्टिस्ट को कितना सुना जा रहा है आप हर हफ्ते जान सकते हैं। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 वाले वीक में भारत के जिन 10 सिंगर्स को सुना गया आप उनके नाम जान सकते हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि एक हफ्ते में उन्हें कितने व्यूज मिले हैं। लिस्ट में पुराने दिग्गज कुमार सानू, अल्का याज्ञनिक सहित धुरंधर फेम शाश्वत सचदेव जैसे लोग भी शामिल हैं। देखें टॉप 10 लिस्ट...