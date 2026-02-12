पंचायत पसंद आई तो मस्ट वॉच है ये फिल्म; 8.8 IMDb, लोग कर रहे पार्ट 2 की डिमांड, यूट्यूब पर फ्री में देखें

दमदार शॉर्ट मूवी सजेशन

शॉर्ट फिल्मों की सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा सजेशन जिसके पार्ट 2 की डिमांड सोशल मीडिया पर चल रही है। इस हिंदी फिल्म को यूट्यूब पर 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आईएमडीबी 8.8 है, इसे 10 हजार लोगों ने वोट किया है। यहां तक कि कई सारे कमेंट्स हैं कि यह फिल्म आधे बॉलीवुड पर भारी पड़ने वाली फिल्म है। लोगों ने इसे पंचायत से भी कंपेयर किया है। बेस्ट बात ये है कि आप इसे बिना ओटीटी कनेक्शन यानी फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस फिल्म की डिटेल।