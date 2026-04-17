यूट्यूब चार्ट्स पर इन हरियाणवी गानों का तूफान, टॉप 10 में से नंबर 1 सॉन्ग ने सुनने वालों को किया क्रेजी

तैयार कर लें हरियाणवी गानों की लिस्ट

अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो यूट्यूब चार्ट्स पर जरूर नजर रखते होंगे। खासकर हरियाणवी गाने पसंद हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी। वीकली चार्ट्स में काफी समय से बैरण गाना टॉपर बना हुआ है। आपने इसे जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो सुनकर देखें कि लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी के नौ पायदानों पर कौन से म्यूजिक वीडियोज हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं।