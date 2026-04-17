यूट्यूब चार्ट्स पर इन हरियाणवी गानों का तूफान, टॉप 10 में से नंबर 1 सॉन्ग ने सुनने वालों को किया क्रेजी

अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो यूट्यूब चार्ट्स पर जरूर नजर रखते होंगे। खासकर हरियाणवी गाने पसंद हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी। वीकली चार्ट्स में काफी समय से बैरण गाना टॉपर बना हुआ है। आपने इसे जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो सुनकर देखें कि लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी के नौ पायदानों पर कौन से म्यूजिक वीडियोज हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं।
हरियाणवी भाषा के चार्ट्स में यह गाना लंबे समय से टॉप पोजिशन पर है। चार्ट्स में आए इसको 7 हफ्ते हो चुके हैं। इसको 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 वाले वीक में 15,386,717 व्यूज मिले हैं। यूट्यूब पर दो महीने में इसे 93 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शीशा का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है। गाने में सोराब बेदी और निहारिका तिवारी हैं। गाना तीन वीक्स से चार्ट्स में है। इसके वीकली व्यूज 10,644,267 हैं।
राज मावर और रुचिका जांगिड़ का गाना फॉर्च्यूनर चार्ट्स में 3 नंबर पर है। बीते हफ्ते भी यह इसी पोजिशन पर था। यह यूट्यूब चार्ट्स लैंग्वेज वीडियो के हरियाणवी चार्ट्स में 31 वीक्स से है। वीकली व्यूज 6,842,621 हैं।
मासूम शर्मा का गाना मीठे तेरे बोल पर चौथी पोजिशन पर है। चार्ट्स में यह वीडियो 14 वीक्स से है। इस गाने को एक हफ्ते में 5,049,993 बार देखा गया है। इसके वीकली व्यूज 4,322,806 हैं।
4जी का जमाना गाना एक पायदान ऊपर चढ़ा है। यह पहले छठे नंबर पर था। तरुण पांचाल और रुचिका जांगिड़ के इस गाने को चार्ट्स में आए 33 हफ्ते हो चुके हैं।
परवीन ढांडा जिन्हें ढांडा न्योलीवाला के नाम से जाना जाता है, उनके वीडियो नॉट गिल्टी को भी खूब देखा जा रहा है। यह 7 से 6 नंबर पर आ चुका है। इसे चार्ट्स में आए 13 हफ्ते हुए हैं। एक हफ्ते में इसे 4,246,359 बार देखा गया है।
मनीष सोनीपत का गाना आंख तेरी तालीबानी 5 से 7 नंबर पर आ गया है। यह 20 हफ्ते से चार्ट्स में है। एक हफ्ते में इस वीडियो को 3,706,006 बार देखा गया है।
मासूम शर्मा और रोहित लांबा का वीडियो यारी 9 से आठवें नंबर पर आ गया है। चार्ट्स में यह 31 वीक्स से है। इसके वीकली व्यूज 3,621,157 हैं।
शीशा का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नंबर 2 पर है और इसका लिरिकल वीडियो लिस्ट में 9 नंबर पर है। यह पिछले हफ्ते 10 पर था। इसे चार्ट्स में आए 14 वीक्स हुए हैं। वीकली व्यूज 3,383,759 हैं।
मासूम शर्मा और सीनम कैथोलिक की आवाज में गाना तेरी रमझोल बोलेगी 8 से दसवें नंबर पर पहुंच गया है। चार्ट्स में यह गाना 51 हफ्तों से है। 3,291,961 व्यूज हैं।