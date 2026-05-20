YRKKH: छोटे शहरों से निकलकर मुंबई में मचाया धमाल, जानिए किस शहर से हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर

टीवी के सबसे पसंदीदा शोज में से एक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आने वाले ट्विस्ट के बारे में तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस शो के मेन कैरेक्टर्स किस शहर से हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? आइए हम आपको बताते हैं।
समृद्धि शुक्ला का जन्म 14 नवंबर 1995 को कानपुर के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की थी। उन्होंने मशहूर शो 'साईं बाबा' के एक हिस्से के लिए अपनी आवाज दी थी। इसके बाद, साल 2022 में उन्होंने सीरियल 'सावी की सवारी' से टेलीविजन स्क्रीन पर बतौर लीड एक्ट्रेस कदम रखा था और आज वे अभिरा के किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं।
जयपुर, राजस्थान के एक मारवाड़ी परिवार में 8 जून 1986 को जन्मे रोहित पुरोहित टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। रोहित ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत स्टार प्लस के शो 'शौर्य और सुहानी' से की थी, जिसमें उन्होंने 'चितवन' का किरदार निभाया था। अपनी दमदार एक्टिंग और कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है।
28 फरवरी 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मीं अनीता राज खुराना दशकों से मनोरंजन जगत का हिस्सा रही हैं। उन्होंने साल 1981 में आई सुपरहिट फिल्म 'प्रेम गीत' से बॉलीवुड में अपना शानदार डेब्यू किया था। फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ने के बाद, अब वे टेलीविजन स्क्रीन पर भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेर रही हैं।
उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून की रहने वाली श्रुति पंवार (जिन्हें पहले श्रुति उल्फत के नाम से जाना जाता था) अभिनय की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म 'दिल तो पागल है' से की थी।
देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले संदीप राजोरा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में 'ग्लेड्रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट' में हिस्सा लेकर बतौर मॉडल की थी। इसके बाद वे मुंबई आ गए और सिग्नेचर व्हिस्की समेत कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। संदीप ने बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर सीरियल 'कुसुम' से टीवी की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद कई लोकप्रिय धारावाहिकों में नजर आए।
30 जनवरी 1979 को दिल्ली में जन्मे सिकंदर खरबंदा टेलीविजन और फिल्मों के एक बेहद वर्सेटाइल और चहेते अभिनेता हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में अपना डेब्यू स्टार प्लस के कल्ट शो 'कहानी घर-घर की' से किया था, जिसमें उन्होंने 'यश गर्ग' का यादगार किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई तरह के संजीदा और कॉमिक रोल्स से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है।
मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति पुरी का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ था। वे लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। प्रीति ने टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान मशहूर टीवी शो 'कहीं तो होगा' में 'मौली सिन्हा' का किरदार निभाकर बनाई थी। उनके इस किरदार और अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।