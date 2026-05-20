YRKKH: छोटे शहरों से निकलकर मुंबई में मचाया धमाल, जानिए किस शहर से हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर

समृद्धि शुक्ला (अभिरा)

समृद्धि शुक्ला का जन्म 14 नवंबर 1995 को कानपुर के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की थी। उन्होंने मशहूर शो 'साईं बाबा' के एक हिस्से के लिए अपनी आवाज दी थी। इसके बाद, साल 2022 में उन्होंने सीरियल 'सावी की सवारी' से टेलीविजन स्क्रीन पर बतौर लीड एक्ट्रेस कदम रखा था और आज वे अभिरा के किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं।