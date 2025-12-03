IMDb 2025: सुपरस्टार्स की गद्दी छीन ये एक्टर नंबर 1, सिर्फ एक खान को मिली टॉप 10 में जगह

IMDb 2025 में छाए ये सितारे

साल 2025 खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में IMDb ने 2025 के पॉप्युलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में टॉप पर 2 नए एक्टर्स हैं। छावा से छाए रहे विकी कौशल का नाम गायब है। साथ ही कांतारा के दो एक्टर्स का नाम इस लिस्ट में है। साथ ही आमिर खान ने भी जगह बनाई है। यहां देखें पूरी टॉप 10 लिस्ट।