36 साल पहले आई इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने बनाए 3 सुपरस्टार, 4 साल में हुई तीनों की मौत! 8 करोड़ बजट में कमाए 27 करोड़

इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने बनाए 3 सुपरस्टार

हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर यश चोपड़ा को कोई कभी नहीं भूल सकता है। आज भी जब प्यार का जिक्र होगा तो सबसे पहले लोगों के जेहन में यश चोपड़ा का नाम आता है। यश ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को प्यार सिखाया। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर वीर जारा तक, कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है।