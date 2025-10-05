Yash Chopra blockbuster Movie Chandni 3 superstars all dead in 4 years 8 crore budget 27 crore earnings at box office 36 साल पहले आई इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने बनाए 3 सुपरस्टार, 4 साल में हुई तीनों की मौत! 8 करोड़ बजट में कमाए 27 करोड़
यश चोपड़ा की एक ऐसी ही फिल्म 36 साल पहले रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में तूफान ला दिया था।  

Priti KushwahaSun, 5 Oct 2025 11:57 AM
इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने बनाए 3 सुपरस्टार

हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर यश चोपड़ा को कोई कभी नहीं भूल सकता है। आज भी जब प्यार का जिक्र होगा तो सबसे पहले लोगों के जेहन में यश चोपड़ा का नाम आता है। यश ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को प्यार सिखाया। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर वीर जारा तक, कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है।

यश चोपड़ा

यश चोपड़ा की एक ऐसी ही फिल्म 36 साल पहले रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में तूफान ला दिया था। इस फिल्म में तीन सुपरस्टार्स थे, जिनकी 4 साल में एक के बाद एक हुई मौत।

फिल्म 'चांदनी'

हम बात कर रहे हैं साल 1989 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'चांदनी' की। इस फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना लीड रोल में थे।

तीनों सुपरस्टार्स की हुई मौत

आज ये तीनों सुपरस्टार ही इस दुनिया मे नहीं हैं। साल 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में श्रीदेवी और 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। इन तीनों का जाना फैंस के लिए एक गहरा सदमा था।

चार में छोड़ा दुनिया

बता दें कि श्रीदेवी का निधन दुबई में हुआ। वो दुबई अपने परिवार की शादी में गई थीं, वहां एक होटल के बाथरूम में उनकी डेड बॉडी मिली। वहीं, ऋषि कपूर का निधन कोरोना काल में ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) की वजह से हुआ है। विनोद खन्ना भी  कैंसर के इलाज के दौरान दुनिया को छोड़कर चले गए।

हिन्दी सिनेमा की कल्ट फिल्म

फिल्म 'चांदनी' की बात करें तो ये हिन्दी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इस म्यूजिकल ड्रामा का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, श्रीदेवी और विनोद खन्ना के अलावा वहीदा रहमान, सुषमा सेठ और अनंत महादेवन जैसे कलाकार भी दिखाई दिए थे।

बॉक्स ऑफिस पर की बंपर कमाई

'चांदनी' फिल्म को 8 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और 27 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी। इस फिल्म के गाने आज भी हिट हैं।

आईएमडीबी रेटिंग

'चांदनी' मूवी के आईएमडीबी की बात करें तो इसे 10 में से 6.7 रेटिंग मिली हे।

