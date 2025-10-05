36 साल पहले आई इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने बनाए 3 सुपरस्टार, 4 साल में हुई तीनों की मौत! 8 करोड़ बजट में कमाए 27 करोड़

हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर यश चोपड़ा को कोई कभी नहीं भूल सकता है। आज भी जब प्यार का जिक्र होगा तो सबसे पहले लोगों के जेहन में यश चोपड़ा का नाम आता है। यश ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को प्यार सिखाया। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर वीर जारा तक, कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी है।
यश चोपड़ा की एक ऐसी ही फिल्म 36 साल पहले रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में तूफान ला दिया था। इस फिल्म में तीन सुपरस्टार्स थे, जिनकी 4 साल में एक के बाद एक हुई मौत।
हम बात कर रहे हैं साल 1989 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'चांदनी' की। इस फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना लीड रोल में थे।
आज ये तीनों सुपरस्टार ही इस दुनिया मे नहीं हैं। साल 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में श्रीदेवी और 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। इन तीनों का जाना फैंस के लिए एक गहरा सदमा था।
बता दें कि श्रीदेवी का निधन दुबई में हुआ। वो दुबई अपने परिवार की शादी में गई थीं, वहां एक होटल के बाथरूम में उनकी डेड बॉडी मिली। वहीं, ऋषि कपूर का निधन कोरोना काल में ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) की वजह से हुआ है। विनोद खन्ना भी कैंसर के इलाज के दौरान दुनिया को छोड़कर चले गए।
फिल्म 'चांदनी' की बात करें तो ये हिन्दी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इस म्यूजिकल ड्रामा का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, श्रीदेवी और विनोद खन्ना के अलावा वहीदा रहमान, सुषमा सेठ और अनंत महादेवन जैसे कलाकार भी दिखाई दिए थे।
'चांदनी' फिल्म को 8 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और 27 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी। इस फिल्म के गाने आज भी हिट हैं।
'चांदनी' मूवी के आईएमडीबी की बात करें तो इसे 10 में से 6.7 रेटिंग मिली हे।