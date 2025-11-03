'हक' से पहले फटाफट देख डालें यामी गौतम की ये 8 दमदार फिल्में, इस लो बजट फिल्म ने की 10 गुना ज्यादा कमाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'हक' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस कोर्ट ड्रामा मूवी में यामी इमरान हाशमी के साथ नजर आने वाली हैं। 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हो रही है। 'हक' रिलीज से पहले यामी की 10 दमदार फिल्में देख डालिए, जिन्होंने छप्पर फाड़ कमाई कर डाली थी।
यामी गौतम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक है। इसने यामी गौतम के साथ विकी कौशल लीड रोल में थे। इस मूवी ने यामी के करियर को इंडस्ट्री में एक नया मोड़ दिया। उरी ने दुनियाभर के बॉक्स-ऑफिस पर लगभग 341.75 करोड़ रुपए की धांसू कमाई की थी।
ओएमजी 2 में यामी के साथ अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे। यामी ने ओएमजी 2 में एक वकील का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 221.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी।
ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर काबिल को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 178.1 करोड़ रुपए की कमाई की थी।
यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। मूवी में प्रियामणि और अरुण गोविल अहम किरदार में थे। इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 103.4 करोड़ रुपए की कमाई की
इस फिल्म में एक्ट्रेस यामी गौतम सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं। इसने बॉक्स ऑफिस पर 88.8 करोड़ रुपए की कमाई की।
वरुण धवन के साथ यामी की जोड़ी को मूवी में खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 78.9 करोड़ रुपए की कमाई की।
शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर स्टारर इस फिल्म में यामी गौतम का रोल भले ही काफी कम था, लेकिन काफी दमदार था। यामी के साथ दिव्येंदु भी दिखे थे। बॉक्स-ऑफिस पर इस फिल्म ने 58.4 करोड़ रुपए छापे थे।
यामी गौतम ने विकी डोनर में आयुष्मान खुराना के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इस लो बजट फिल्म ने यामी के करियर को एक खास पहचान दिलाई थी। दोनों ही स्टार्स ने विकी डोनर के साथ डेब्यू किया था। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 54.66 करोड़ रुपए छापे थे।