'हक' से पहले फटाफट देख डालें यामी गौतम की ये 8 दमदार फिल्में, इस लो बजट फिल्म ने की 10 गुना ज्यादा कमाई

विकी डोनर

यामी गौतम ने विकी डोनर में आयुष्मान खुराना के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इस लो बजट फिल्म ने यामी के करियर को एक खास पहचान दिलाई थी। दोनों ही स्टार्स ने विकी डोनर के साथ डेब्यू किया था। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 54.66 करोड़ रुपए छापे थे।