दुनिया की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्में, इनमें आपने कौन-कौन सी देखी है?

टॉप 7 हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट

'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी और 'स्त्री' की फिल्मों की वजह से भारत में बीते कुछ सालों में हॉरर कॉमेडी फिल्मों की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी है। अब तमाम फिल्ममेकर्स इस जॉनर की फिल्मों पर हाथ आजमा रहे है, लेकिन एक सक्सेसफुल हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाना सबके बस की बात नहीं। हॉलीवुड में यह जॉनर बहुत पुराने वक्त से फल-फूल रहा है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों के बारे में।