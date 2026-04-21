जब मनोज कुमार ने सुनाई मुसलमानों से नफरत खत्म होने की कहानी, पिता जामा मस्जिद ले जाकर बोले...

मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं। चाहने वाले उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। देश के लिए उनका प्यार सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं था बल्कि इसके पीछे बचपन की कुछ घटनाएं भी जिम्मेदार थीं। मनोज कुमार 1946-47 में लाहौर में रहते थे। उन्होंने देश की आजादी और भारत-पाकिस्तान का बटवारा काफी करीब से देखा था। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि उनके पिता ने कैसे उनके सामने देशभक्ति और सेकुलर होने के उदाहरण पेश किए थे। मनोज ने बताया था कैसे जामा मस्जिद जाने के बाद मुसलमानों और इस्लाम के प्रति उनकी सोच बदल गई थी।
मनोज कुमार 1946-27 के आसपास लाहौर में थे। उस वक्त वहां आजादी के लिए आजाद हिंद फौज के जुलूस निकलते थे। 3 बड़े सैनिक, सहगल, शहनवाज और ढिल्लों पर लाल किले में मुकदमा चल रहा था। वे लोग जेल में थे और उनकी रिहाई के लिए नारे लगाए जाते थे। मनोज कुमार तब छोटे थे। उन्होंने भी उस जुलूस में नारा लगा दिया। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शहनवाज। मनोज कुमार ने यह बातें दैनिक भास्कर से बातचीत में बताई थीं।
मनोज कुमार को ऐसा करता देख पुलिस ने पकड़ लिया फिर डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया। मनोज कुमार के पिता को ये बात पता चली तो उनसे पूरा मामला पूछा। उनसे पूछा कि क्या वह इन तीनों को जानते हैं? मनोज कुमार ने बताया कि वह 9 साल के थे। उन्हें तब पता नहीं था। इसके बाद उनके पिता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाई। आजादी के मतवालों से मनोज कुमार इतने प्रभावित हुए कि बातें उनके दिल में घर कर गईं।
मनोज कुमार ने बताया कि 1947 में भारत-पाकिस्तान अलग हो गए। दंगे होने लगे। उनके मन में मुसलमानों के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। उनके पिता पीस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। यह कमेटी अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोगों के बीच भाईचारा कायम करने का काम करती है।
मनोज कुमार ने बताया उनके पिताजी एक 16 अगस्त को उन्हें लाल किला ले गए। वहां पंडित जवाहर लाल नेहरू का भाषण चल रहा था। उनके पिताजी भाषण सुनकर तालियां बजा रहे थे। मनोज कुमार यह देखकर हैरान थे क्योंकि एक दिन पहले पिताजी के छोटे भाई की मौत हुई थी। वह गम में थे लेकिन देश के लिए उनका डेडिकेशन मनोज कुमार के मन में बैठ गया।
मनोज आगे बताते हैं कि भाषण खत्म हुआ तो उनके पिता उन्हें जामा मस्जिद लेकर गए। उन्होंने मनोज कुमार से माथा टेकने को कहा। मनोज कुमार ने मना कर दिया कि ये मुसलमानों की जगह है। उनके पिता ने समझाया कि पूजा की जगह का कोई धर्म नहीं होता। जो हुआ (बटवारा, दंगे) वो बुरा समय था।
मनोज कुमार ने जामा मस्जिद में माथा टेका और बताया कि अगर उनके पिताजी ने ऐसा ना करवाया होता तो वह हमेशा मुसलमानों और इस्लाम से नफरत करते रहते। हो सकता है उनकी फिल्मों में भी ये नैरेटिव दिखता लेकिन ऐसा नहीं हुआ।