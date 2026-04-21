जब मनोज कुमार ने सुनाई मुसलमानों से नफरत खत्म होने की कहानी, पिता जामा मस्जिद ले जाकर बोले...

जब मनोज कुमार ने सुनाई बचपन की कहानी

मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं। चाहने वाले उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। देश के लिए उनका प्यार सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं था बल्कि इसके पीछे बचपन की कुछ घटनाएं भी जिम्मेदार थीं। मनोज कुमार 1946-47 में लाहौर में रहते थे। उन्होंने देश की आजादी और भारत-पाकिस्तान का बटवारा काफी करीब से देखा था। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि उनके पिता ने कैसे उनके सामने देशभक्ति और सेकुलर होने के उदाहरण पेश किए थे। मनोज ने बताया था कैसे जामा मस्जिद जाने के बाद मुसलमानों और इस्लाम के प्रति उनकी सोच बदल गई थी।