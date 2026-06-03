बिच्छू के सेट पर बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की हो गई थी लड़ाई, जानिए क्या थी वजह

साल 2000 में रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बिच्छू बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। ये फिल्म बॉबी देओल के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है।
आज हम आपको इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं। इस फिल्म के सेट पर बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की लड़ाई हो गई थी।
बॉबी देओल ने हाल ही में रजत शर्मा के साथ खास बातचीत में इस लड़ाई के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई क्यों हुई थी? इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी।
बॉबी देओल ने बताया कि वो लोग एक गाने का शूट कर रहे थे। शूट के लिए वो पानी के बीच एक राफ्ट पर खड़े थे। गाने के दौरान रानी मुखर्जी ने कहा कि वो ऐसे खड़ी होंगी कि उनके बाल पीछे की तरफ उड़ें और बॉबी उनके पीछे खड़े होंगे।
बॉबी ने बताया कि रानी मुखर्जी के बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे और बॉबी देओल के बाल आगे की तरफ उड़ रहे थे। बॉबी देओल को ये अच्छा नहीं लगा।
इसके बाद, बॉबी देओल ने कहा कि वो टेढ़े खड़े होंगे ताकि दोनों के बाल एक तरफ उड़ें। उन्होंने कहा कि रानी मुखर्जी उनकी बात नहीं मान रही थीं और वो रानी मुखर्जी की बात नहीं मान रहे थे। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो गई थी।
बॉबी देओल ने बताया कि उस लड़ाई के बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि सेट पर रानी मुखर्जी के पेरेंट्स भी आते थे। वो लोग खाना लेकर आते थे। बॉबी देओल ने कहा कि उन्हें रानी मुखर्जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। वो बहुत अच्छी हैं।
बॉबी देओल की बिच्छू को गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
इस फिल्म में बॉबी देओल और रानी के अलावा आशीष विद्यार्थी, फरीदा जलाल, मोहन जोशी, महावीर शाह और डॉली बिंद्रा जैसे कलाकार नजर आए थे।