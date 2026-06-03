बिच्छू के सेट पर बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की हो गई थी लड़ाई, जानिए क्या थी वजह

बॉबी ने की रानी की तारीफ

बॉबी देओल ने बताया कि उस लड़ाई के बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि सेट पर रानी मुखर्जी के पेरेंट्स भी आते थे। वो लोग खाना लेकर आते थे। बॉबी देओल ने कहा कि उन्हें रानी मुखर्जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। वो बहुत अच्छी हैं।