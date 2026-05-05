कोई एक्टर पैर छू ले तो क्यों चिढ़ जाते हैं अमिताभ बच्चन? सामने आई मजेदार वजह

अमिताभ बच्चन लेजंडरी एक्टर हैं। वह उम्रदराज भी हैं। उनके साथी कलाकार उनका बहुत सम्मान करते हैं। नए और छोटे कलाकार तो उनकी मौजूदगी से ही नर्वस हो जाते हैं। यहां तक तो ठीक है। अगर उसी आदर के चलते कोई उनके पैर छू ले तो वह बुरी तरह नाराज हो जाते हैं। इसकी वजह काफी इंट्रेस्टिंग है।
अमिताभ बच्चन सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बना चुके हैं। उनके साथ सेक्शन 84 में काम कर चुके अभिषेक बनर्जी ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने एक बार बिग बी के पैर छू लिए तो उनका पारा गरम हो गया था।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बताते हैं कि वह उन्हें देखकर स्तब्ध थे, कांप रहे थे और सेट पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना उनके लिए खास था। अभिषेक ने बताया, 'जाहिर सी बात है मैं उनके पैरों पर झुका। वह मुझसे बहुत नाराज हो गए। तुरंत बोले, 'ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्यों कर रहे हो?'
अभिषेक बोलते हैं, 'मैं कन्फ्यूज हो गया क्योंकि भारतीय परिवारों में तो यही सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छुओ। जब मैं फिल्म के डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता से मिला तब मुझे नाराजगी की वजह समझ आई। रिभु ने बताया कि अमिताभ बच्चन को यह पसंद नहीं क्योंकि जैसे ही तुम उनके पैर छूते हो उन्हें लगता है कि तुम एक को-एक्टर नहीं हो। तुमने पहले ही उन्हें सुपीरियर बना दिया।
रिभु ने आगे कहा, 'वह बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है कि सभी को बराबर देखना चाहते हैं ताकि आप अंडरपरफॉर्म ना करें। वह चाहते हैं कि आप को-स्टार या को-वर्कर की तरह रहे हैं। यह एक तरह का प्रोफेशनलिजम है। उस इंसान में कोई ईगो नहीं।'
रिभु ने बताया कि आज तक उन्होंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया अमिताभ बच्चन जैसा प्रोफेशनल कोई नहीं मिला।
अभिषेक बच्चन और अभिषेक बनर्जी में सेक्शन 84 में साथ में काम किया है। इस मूवी के डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता हैं। मूवी में डायना पेंटी और निमतृ कौर भी हैं। रिलीज डेट अनाउंस होनी बाकी है।