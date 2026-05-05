कोई एक्टर पैर छू ले तो क्यों चिढ़ जाते हैं अमिताभ बच्चन? सामने आई मजेदार वजह

डायरेक्टर ने बताई नाराजगी की जगह

अभिषेक बोलते हैं, 'मैं कन्फ्यूज हो गया क्योंकि भारतीय परिवारों में तो यही सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छुओ। जब मैं फिल्म के डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता से मिला तब मुझे नाराजगी की वजह समझ आई। रिभु ने बताया कि अमिताभ बच्चन को यह पसंद नहीं क्योंकि जैसे ही तुम उनके पैर छूते हो उन्हें लगता है कि तुम एक को-एक्टर नहीं हो। तुमने पहले ही उन्हें सुपीरियर बना दिया।