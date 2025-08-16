Who is Yogita Bihani Actress engaged to Archana Puran Singh, Parmeet Sethi son Aaryamann She Work In The Kerala Story ऋतिक रोशन की ये हिरोइन बनने वाली है अर्चना पूरन सिंह की बहू, दे चुकी हैं 300 करोड़ी फिल्म
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनऋतिक रोशन की ये हिरोइन बनने वाली है अर्चना पूरन सिंह की बहू, दे चुकी हैं 300 करोड़ी फिल्म

ऋतिक रोशन की ये हिरोइन बनने वाली है अर्चना पूरन सिंह की बहू, दे चुकी हैं 300 करोड़ी फिल्म

हाल ही में अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बिहानी संग सगाई की है। इस खूबसूरत पल को देखकर अर्चना अपने आंसू रोक नहीं पाईं और वो इमोशनल हो गईं।

Priti KushwahaSat, 16 Aug 2025 11:07 AM
1/8

कौन हैं योगिता बिहानी? जो बनने वाली हैं अर्चना पूरन सिंह की बहू

बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'द कपिल शर्मा शो' की जज अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। ऐसा होगा भी क्यों न अर्चना, एक खूबसूरत एक्ट्रेस की सास जो बनने जा रही हैं।

2/8

बेटे की सगाई पर इमोशनल हुईं अर्चना

हाल ही में अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बिहानी संग सगाई की है। इस खूबसूरत पल को देखकर अर्चना अपने आंसू रोक नहीं पाईं और वो इमोशनल हो गईं।

3/8

बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस

ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अर्चना की होने वाली बहू योगिता कौन हैं? तो बता दें कि योगिता बिहानी बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं।

4/8

मॉडलिंग से की शुरुआत

योगिता बिहानी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग और टीवी से की थी। लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान सुपरहिट फिल्म 'द केरल स्टोरी' से मिली।

5/8

कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की

योगिता का जन्म 7 अगस्त 1995 को बीकानेर में हुआ था और उनका पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले 2016 तक फरीदाबाद में एक रेडफूडी स्टार्टअप के लिए काम किया।

6/8

सलमान से है खास कनेक्शन

2018 में, योगिता फेमिना मिस इंडिया राजस्थान की टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से एक थीं। उसी साल, सलमान खान के साथ 'दस का दम' के एक प्रोमो की शूटिंग के दौरान एकता कपूर ने उन्हें देखा। इसके बाद उन्हें टीवी शो "दिल ही तो है" में करण कुंद्रा के साथ लीड रोल मिला।

7/8

अनिल कपूर संग की पहली फिल्म

2019 में, योगिता ने "कवच... महाशिवरात्रि" में काम किया। उनका फिल्मी करियर 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की फिल्म AK vs AK से शुरू हुआ। 2022 में, उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में काम किया। उनकी सबसे हालिया फिल्म 2023 में अदा शर्मा के साथ विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' थी।

8/8

मंगेतर आर्यमन के म्यूजिक वीडियो में आईं नजर

योगिता ने स्टेबिन बेन के 'इश्क का असर' के अलावा कपिल शर्मा और गुरु रंधावा के म्यूजिक वीडियो 'अलोन' में भी एक्टिंग किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने मंगेतर आर्यमन के म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें और मधुबाला' में भी नजर आईं।

archana puran singh