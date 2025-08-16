ऋतिक रोशन की ये हिरोइन बनने वाली है अर्चना पूरन सिंह की बहू, दे चुकी हैं 300 करोड़ी फिल्म

अनिल कपूर संग की पहली फिल्म

2019 में, योगिता ने "कवच... महाशिवरात्रि" में काम किया। उनका फिल्मी करियर 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की फिल्म AK vs AK से शुरू हुआ। 2022 में, उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में काम किया। उनकी सबसे हालिया फिल्म 2023 में अदा शर्मा के साथ विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' थी।