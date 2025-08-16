ऋतिक रोशन की ये हिरोइन बनने वाली है अर्चना पूरन सिंह की बहू, दे चुकी हैं 300 करोड़ी फिल्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'द कपिल शर्मा शो' की जज अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। ऐसा होगा भी क्यों न अर्चना, एक खूबसूरत एक्ट्रेस की सास जो बनने जा रही हैं।
हाल ही में अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बिहानी संग सगाई की है। इस खूबसूरत पल को देखकर अर्चना अपने आंसू रोक नहीं पाईं और वो इमोशनल हो गईं।
ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अर्चना की होने वाली बहू योगिता कौन हैं? तो बता दें कि योगिता बिहानी बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं।
योगिता बिहानी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग और टीवी से की थी। लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान सुपरहिट फिल्म 'द केरल स्टोरी' से मिली।
योगिता का जन्म 7 अगस्त 1995 को बीकानेर में हुआ था और उनका पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले 2016 तक फरीदाबाद में एक रेडफूडी स्टार्टअप के लिए काम किया।
2018 में, योगिता फेमिना मिस इंडिया राजस्थान की टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से एक थीं। उसी साल, सलमान खान के साथ 'दस का दम' के एक प्रोमो की शूटिंग के दौरान एकता कपूर ने उन्हें देखा। इसके बाद उन्हें टीवी शो "दिल ही तो है" में करण कुंद्रा के साथ लीड रोल मिला।
2019 में, योगिता ने "कवच... महाशिवरात्रि" में काम किया। उनका फिल्मी करियर 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की फिल्म AK vs AK से शुरू हुआ। 2022 में, उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में काम किया। उनकी सबसे हालिया फिल्म 2023 में अदा शर्मा के साथ विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' थी।
योगिता ने स्टेबिन बेन के 'इश्क का असर' के अलावा कपिल शर्मा और गुरु रंधावा के म्यूजिक वीडियो 'अलोन' में भी एक्टिंग किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने मंगेतर आर्यमन के म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें और मधुबाला' में भी नजर आईं।