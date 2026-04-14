वरुण धवन की भतीजी को जानते हैं आप? फिल्मों में कर चुकी हैं डेब्यू, खोला है अपना ब्रांड

सोशल मीडिया फॉलोअर्स

अंजिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 376K फॉलोअर्स हैं (14 अप्रैल, 2026 तक) और वह इंस्टाग्राम पर 694 अकाउंट्स को फॉलो करती हैं। अंजिनी अक्सर अपने अकाउंट पर अपने वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें लोगों का खूब प्यार मिलता है।