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वरुण धवन की भतीजी को जानते हैं आप? फिल्मों में कर चुकी हैं डेब्यू, खोला है अपना ब्रांड

 Varun Dhawan Family: वरुण धवन के पिता डेविड धवन, भाई रोहित धवन और पत्नी नताशा धवन को आप जानते हैं। लेकिन क्या आप उनकी भतीजी के बारे में जानते हैं? उनकी भतीजी भी फिल्मों में हैं।

Vartika TolaniApr 14, 2026 10:38 pm IST
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अंजिनी धवन

वरुण धवन की भतीजी का नाम अंजिनी धवन है। अंजिनी, वरुण के कजिन भाई सिद्धार्थ धवन और उनकी पत्नी रीना धवन की बेटी हैं। अंजिनी का जन्म साल 2000 में हुआ था और अब वह 26 साल की हो गई हैं।

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बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कर चुकी हैं काम

अंजिनी धवन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। वह वरुण की फिल्म 'कुली नंबर 1' के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर थी। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और इसमें सारा अली खान भी नजर आई थीं।

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सोशल मीडिया फॉलोअर्स

अंजिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 376K फॉलोअर्स हैं (14 अप्रैल, 2026 तक) और वह इंस्टाग्राम पर 694 अकाउंट्स को फॉलो करती हैं। अंजिनी अक्सर अपने अकाउंट पर अपने वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें लोगों का खूब प्यार मिलता है।

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इन एक्ट्रेसेस की दोस्त हैं अंजिनी

अंजिनी, खुशी कपूर की अच्छी दोस्त हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। खुशी के अलावा, ऑरी, शनाया कपूर और आलिया कश्यप भी उनकी अच्छी दोस्त हैं।

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बेली डांसर हैं अंजिनी

अंजिनी धवन के डांसिंग स्किल्स कमाल के हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक ट्रेंड बेली डांसर भी हैं। डांस करना उनका पैशन है।

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अंजिनी का ब्रांड

अंजिनी एक आंत्रप्रेन्योर भी हैं। उनके ब्रांड का नाम 'लेबल जियानी' है। ये एक इंडियन क्लोथिंग ब्रांड है।

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इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

अंजिनी धवन ने साल 2014 में आई फिल्म 'बिन्नी एंड फैमिली' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' में नजर आई थीं।

Varun Dhawan
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