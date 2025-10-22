Hindustan Hindi News
कौन हैं सनी देओल की बहू? एक्टर कहते हैं- उनके आने से हमारी किस्मत ही मुस्कुरा उठी है

कौन हैं सनी देओल की बहू? एक्टर कहते हैं- उनके आने से हमारी किस्मत ही मुस्कुरा उठी है

दृशा आचार्य सिर्फ सनी देओल की बहू नहीं, बल्कि वो धड़कन हैं जिसने देओल परिवार के हर चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। सनी देओल उन्हें घर की लक्ष्मी कहते हैं।

Vartika TolaniWed, 22 Oct 2025 08:12 PM
1/8

सनी देओल के लिए साबित हुईं लकी

सनी देओल के परिवार में साल 2023 में एक ऐसे सदस्य की एंट्री हुई जिसने देओल परिवार के हर सदस्य की किस्मत पलट दी। ये बात हम नहीं, ये बात खुद सनी देओल कहते हैं। वह कहते हैं कि जब से उनकी बहू दृशा आचार्य उनके परिवार का हिस्सा बनी हैं तब से उनके परिवार की किस्मत चमक गई है।

2/8

कौन हैं सनी देओल की बहू?

दृशा का ताल्लुक भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से है। वह महान फिल्ममेकर बिमल रॉय की परपोती हैं। बिमल रॉय ने ‘दो बीघा जमीन’, ‘देवदास’ और ‘बंदिनी’ जैसी कालजयी फिल्में दी थीं। दिलचस्प संयोग यह है कि 60 साल पहले ‘बंदिनी’ में बिमल रॉय ने धर्मेंद्र को लॉन्च किया था और आज उनकी परपोती धर्मेंद्र की पोताबहू बन गई हैं।

3/8

दुबई में पली-बढ़ी

दृशा का जन्म दुबई में हुआ है, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कार दिए गए हैं। उनकी मां चिमू आचार्य दुबई की एक प्रतिष्ठित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर एक्जीक्यूटिव हैं। दृशा भी अपनी मां के साथ दुबई में रहती थीं और ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करती थीं।

4/8

करण और दृशा की बचपन की दोस्ती बनी प्यार

करण और दृशा फैमिली फ्रेंड्स बने। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों ने करीब 6 साल तक डेटिंग की, उसके बाद शादी का फैसला लिया।

5/8

बॉलीवुड की सबसे शाही शादी

मुंबई के एक पांच सितारा होटल में करण और दृशा ने सात फेरे लिए थे। यह वही इलाका है जहां शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ है। इस शादी में सलमान खान, आमिर खान और रणवीर सिंह जैसे सितारों ने शिरकत की थी और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था।

6/8

सनी देओल बोले – “घर में लक्ष्मी आई है”

2024 में नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में सनी देओल ने खुलासा किया कि दृशा के आने के बाद से उनके घर का माहौल ही बदल गया है। सनी ने कहा था, “बहुत सालों बाद लगा कि हमारे घर में सच में लक्ष्मी आई है। जैसे किस्मत ही मुस्कुरा उठी हो।”

7/8

देओल परिवार का टर्निंग पॉइंट

करण की शादी के कुछ ही महीनों बाद देओल परिवार ने एक के बाद एक सफलता देखी। धर्मेंद्र की ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ सुपरहिट रही, सनी की ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए और बॉबी की ‘एनिमल’ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सनी ने खुद कहा कि यह “दृशा के शुभ कदमों” की बदौलत हुआ।

8/8

एक्टिंग नहीं, ट्रैवल इंडस्ट्री में करियर

दृशा ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को ट्रैवल सेक्टर में ही बनाए रखा। शादी के बाद भी वह अपने करियर को लेकर सक्रिय हैं और वर्क-लाइफ बैलेंस को खूबसूरती से संभाल रही हैं।

