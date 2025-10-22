कौन हैं सनी देओल की बहू? एक्टर कहते हैं- उनके आने से हमारी किस्मत ही मुस्कुरा उठी है

कौन हैं सनी देओल की बहू?

दृशा का ताल्लुक भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से है। वह महान फिल्ममेकर बिमल रॉय की परपोती हैं। बिमल रॉय ने ‘दो बीघा जमीन’, ‘देवदास’ और ‘बंदिनी’ जैसी कालजयी फिल्में दी थीं। दिलचस्प संयोग यह है कि 60 साल पहले ‘बंदिनी’ में बिमल रॉय ने धर्मेंद्र को लॉन्च किया था और आज उनकी परपोती धर्मेंद्र की पोताबहू बन गई हैं।